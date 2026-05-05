Fünf Wochen vor WM-Start: Hoeneß erneuert Nagelsmann-Kritik

SID 05.05.2026 • 11:07 Uhr Der Bayern-Ehrenpräsident vermisst die Eingespieltheit in der DFB-Auswahl und Selbstkritik beim Bundestrainer.

Uli Hoeneß hat Bundestrainer Julian Nagelsmann abermals für die aus seiner Sicht mangelnde Eingespieltheit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fünf Wochen vor WM-Beginn kritisiert. „Die deutsche Mannschaft hat noch nie zweimal hintereinander mit derselben Elf gespielt – das werfe ich Julian auch vor, das habe ich ihm persönlich schon gesagt“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern im DAZN-Interview.

„Wenn man zu einer Weltmeisterschaft fährt und keine wirkliche Weltklasse-Mannschaft hat, was wir im Moment aus meiner Sicht nicht haben, dann kann man – so wie Vincent (Anm. d. Red.: Bayern-Trainer Kompany) es vorgemacht hat – nur über die Mannschaft, über das Teamgefüge erfolgreich sein“, ergänzte Hoeneß.

Er befürchtet, dass „wir zum ersten WM-Spiel eine Mannschaft auf den Platz schicken, die so noch nie zusammengespielt hat. Und das funktioniert nicht.“ Aktuell sehe er „weder hinten noch vorne eine klare Linie“, kritisierte der Weltmeister von 1974 und fragte: „Wer ist unser Mittelstürmer? Wer spielt im Tor? Wer ist rechter Verteidiger, wer linker?“

Hoeneß: Nagelsmann „leicht beleidigt“

Die letzten Fragen sind mit den Namen Oliver Baumann, Joshua Kimmich und David Raum allerdings schnell beantwortet. Dass Nagelsmann derzeit noch an seiner Startelf für den WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curacao in Houston bastelt, hängt auch mit zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen zusammen, die den Bundestrainer in der holprigen WM-Qualifikation immer wieder zu Umstellungen zwangen. Serge Gnabry fällt sogar für die WM aus.

Hoeneß wirft dem ehemaligen Bayern-Trainer Nagelsmann auch mangelnde Fähigkeit zur Selbstkritik vor. Nach ihrem Gespräch sei Nagelsmann „leicht beleidigt“ gewesen. Dabei wolle er „Julian damit überhaupt nichts Böses. Ich hoffe einfach, dass er darüber nachdenkt, dass diejenigen, die so etwas sagen – kürzlich hat ja auch Matthias Sammer Ähnliches geäußert -, ihm keine Niederlage wünschen, sondern seinen Erfolg.“