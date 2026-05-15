Kompany schwärmt von Neuer – Druck für Nagelsmanns WM-Kader

SID 15.05.2026 • 10:50 Uhr Der Bayern-Trainer lobt aber Torhüter Manuel Neuer in höchsten Tönen.

Vincent Kompany hat Manuel Neuer noch einmal in den höchsten Tönen gelobt, in die WM-Kaderplanung von Bundestrainer Julian Nagelsmann will sich der Coach des deutschen Meisters Bayern München aber nicht einmischen. Nagelsmann habe jetzt „diesen vollen Druck, den Kader für die WM zusammenzustellen“, sagte Kompany vor dem Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln und ergänzte: „Ich werde ihm die Ruhe geben, seinen Kader zu bauen, ohne dass ich da eine Meinung abgebe.“

Neuer-Debatte vor WM-Kader

Indirekt tat es der Belgier aber dann doch. Der FC Bayern habe in Neuer schließlich „den besten deutschen Torwart“. Ob dieser auch mit zur WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) muss? Diese Frage wird Nagelsmann spätestens am Donnerstag bei seiner Kadernominierung in Frankfurt/Main beantworten. Laut verschiedener Medien wird zumindest über den Namen Neuer diskutiert.