Fußball-WM: Nagelsmann holt Shootingstars El Mala & Karl

SID 19.05.2026 • 23:33 Uhr Der Kölner gehört wie der Münchner Shootingstar angeblich zum Aufgebot, das der Bundestrainer am Donnerstag bekannt geben wird.

Julian Nagelsmann setzt bei der Fußball-WM im Sommer offenbar auch auf jugendliche Unbekümmertheit. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird der Bundestrainer am Donnerstag bei der Nominierung seines Turnierkaders den Kölner Jungstar Said El Mala in sein 26-köpfiges Aufgebot berufen. Laut Bild ist zudem der Münchner Aufsteiger Lennart Karl dabei.

Nagelsmann setzt auf Jugend-Talente

El Mala (19) hat zwar noch kein Länderspiel bestritten, wurde im vergangenen November aber bereits für die Duelle mit Luxemburg (2:0) und der Slowakei (6:0) in der WM-Qualifikation berufen. Damals wurde er dann aber zur U21 delegiert, für die er bislang sieben Spiele (ein Tor) absolviert hat. Nagelsmann soll ihn bereits telefonisch über seine WM-Nominierung informiert haben.

Das gilt auch für Karl (18). Der Bayern-Profi hatte im März gegen die Schweiz (4:3) als Joker seinen Einstand in der Nationalmannschaft gefeiert und war auch gegen Ghana (2:1) eingewechselt worden.

Karl und El Mala glänzen

„Er hat einen super Eindruck gemacht“, sagte Nagelsmann damals: „Frech, aber auch demütig. Er hat eine natürliche Gabe, gut zu stehen und sich im Raum zu bewegen.“ Und weiter: „Von all den jungen Spielern, die wir im Laufe der Zeit nominiert haben, hat er mit den besten Eindruck gemacht.“

Karl hat in der ablaufenden Saison in bislang 39 Pflichtspielen für die Bayern neun Tore erzielt und acht weitere vorbereitet. El Mala ist mit 13 Treffern und fünf Vorlagen Kölns Top-Torjäger. Erst am vergangenen Wochenende hatte er beim 1:5 in München nach einem spektakulären Alleingang über den halben Platz getroffen.