DFB-Star scherzt wegen Rückennummer

SID 27.05.2026 • 10:23 Uhr Nationalspieler Jamie Leweling erhält bei der WM eine besondere Rückennummer - und erlaubt sich einen Spaß.

Ist das nicht … Ronaldo, der Ältere? Wer dieser Tage die Instagram-Seite von Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling aufruft, muss genauer hinschauen. Das Profilbild des Profis vom Bundesligisten VfB Stuttgart zeigt eine Fotomontage – einen Mix aus Leweling und dem einstigen brasilianischen Weltklassestürmer Ronaldo, inklusive dessen berühmter Dreiecks-Frisur von der WM 2002.

Leweling spielt mit seinem kleinen Spaß auf seine Rückennummer bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) an: Der 25-Jährige trägt dort die legendäre „9“, die eigentlich für Mittelstürmer reserviert ist. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat aber keinen echten Stoßstürmer im Kader – und so hat Flügelflitzer Leweling die Zahl abgestaubt.

Leweling erbt die legendäre 9

„Was mich an dir am meisten beeindruckt, ist deine Fähigkeit, immer ins Eins-gegen-eins zu gehen“, sagte Bundestrainer Nagelsmann in seinem WM-Nominierungsvideo zu Leweling und lobte ihn als „einen der Spieler, die immer was kreieren möchten. Du löst immer was beim Gegner aus. Diesen Mut möchte ich auch bei uns sehen. Glaub an dich!“