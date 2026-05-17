Torwart-Zoff vor WM: Kahn warnt Nagelsmann vor Neuer-Comeback

SID 17.05.2026 • 12:38 Uhr Für den Ex-Nationaltorhüter hätte das Thema viel früher abgeräumt werden müssen.

Oliver Kahn hat kein Verständnis für die Diskussionen über die Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der anstehenden Fußball-WM. „Wenn sich Julian (Anm. d. Red.: Nagelsmann) jetzt auf einmal Gedanken macht, schnell einen Torwarttausch vorzunehmen, dann ist das natürlich schon abenteuerlich“, sagte der langjährige Nationaltorhüter am Sonntag im Sport1-Doppelpass.

Neuer-Comeback gefährdet Nagelsmanns Glaubwürdigkeit

Sollte Nagelsmann den nach der Heim-EM 2024 zurückgetretenen Neuer tatsächlich für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zurückholen, dann hätte das auch Folgen für die Glaubwürdigkeit des Trainers gegenüber der Mannschaft. Die Spieler könnten sich laut Kahn die Frage stellen: „Wie glaubwürdig, wie verlässlich, sind denn jetzt Aussagen, wenn sie hier in Zukunft kommen.“ Es wäre aus Sicht des Vizeweltmeisters von 2002 besser gewesen, so etwas „viel, viel früher abzuräumen“.

Nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen hatte Nagelsmann immer wieder betont, dass Baumann die Nummer eins sei. Laut Sky ist die Rückkehr des 40-jährigen Neuer bereits beschlossen, Nagelsmann ließ die Frage am Samstagabend im ZDF-Sportstudio unbeantwortet.