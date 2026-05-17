Torwart-Zoff vor WM: Kahn warnt Nagelsmann vor Neuer-Comeback

Oliver Kahn hat kein Verständnis für die Diskussionen über die Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der anstehenden Fußball-WM. „Wenn sich Julian (Anm. d. Red.: Nagelsmann) jetzt auf einmal Gedanken macht, schnell einen Torwarttausch vorzunehmen, dann ist das natürlich schon abenteuerlich“, sagte der langjährige Nationaltorhüter am Sonntag im Sport1-Doppelpass.
„Schon abenteuerlich“: Kahn hat kein Verständnis für Torhüter-Diskussion
Neuer-Comeback gefährdet Nagelsmanns Glaubwürdigkeit
Sollte Nagelsmann den nach der Heim-EM 2024 zurückgetretenen Neuer tatsächlich für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zurückholen, dann hätte das auch Folgen für die Glaubwürdigkeit des Trainers gegenüber der Mannschaft. Die Spieler könnten sich laut Kahn die Frage stellen: „Wie glaubwürdig, wie verlässlich, sind denn jetzt Aussagen, wenn sie hier in Zukunft kommen.“ Es wäre aus Sicht des Vizeweltmeisters von 2002 besser gewesen, so etwas „viel, viel früher abzuräumen“.
Nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen hatte Nagelsmann immer wieder betont, dass Baumann die Nummer eins sei. Laut Sky ist die Rückkehr des 40-jährigen Neuer bereits beschlossen, Nagelsmann ließ die Frage am Samstagabend im ZDF-Sportstudio unbeantwortet.
Neuer wurde allerdings am Samstag beim Sieg gegen den 1. FC Köln in der zweiten Halbzeit mit Wadenproblemen ausgewechselt. Der Weltmeister von 2014 fiel in der abgelaufenen Bundesligasaison schon dreimal mit einem Muskelfaserriss in der Wade aus. „Wenn Julian Nagelsmann geplant hat, ihn (Neuer) mitzunehmen und jetzt kann er nicht, weil er verletzt ist, was erzählst du jetzt dem Oliver Baumann? Den machst du jetzt stark für die WM, dass der mit Selbstvertrauen im deutschen Tor steht. Ja, viel Spaß und guten Flug“, sagte Kahn.