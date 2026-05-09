Schult verteidigt Baumann: Torwart-Zoff um WM 2026 eskaliert

SID 09.05.2026 • 06:41 Uhr Die ARD-Expertin spricht sich vor der Weltmeisterschaft für die aktuelle Nummer eins im deutschen Tor aus.

Ex-Nationaltorhüterin Almuth Schult hat Oliver Baumann in der Debatte um die Nummer eins im deutschen Tor bei der WM 2026 in Schutz genommen. „Es gibt einem nicht unbedingt Sicherheit, wenn das ganze Land darüber diskutiert, ob jemand anderes im Tor stehen sollte. Das bedeutet im Grunde, dass die Leute mit dir unzufrieden sind und das kann einem kein gutes Gefühl für eine Weltmeisterschaft geben“, sagte Schult dem Nachrichtenportal t-online.

Schult verteidigt Baumann, Neuer kein Thema

Auch wenn sie die Diskussion um den DFB-Torhüter verstehe, habe der Hoffenheimer diese nicht verdient. „Deutschlands Nummer eins hat in der Vergangenheit eigentlich immer bei einem Top-Verein gespielt und war auch auf Klubebene international vertreten“, sagte die 35-Jährige. Das sei bei Baumann nicht der Fall, dennoch habe er „in der Nationalmannschaft hervorragende Leistungen gezeigt“ und sei „in der Liga ein sehr konstanter Torwart“, führte die ARD-Expertin fort.