Nach Horror-Verletzung: Bayern-Star Musiala erhält WM-Ticket

SID 21.05.2026 • 09:24 Uhr Jamal Musiala erlebt nach seiner schweren Verletzung das erhoffte Happy End und fährt zur WM.

Jamal Musiala erlebt nach seiner Horror-Verletzung das erhoffte Happy End mit dem ersehnten WM-Ticket. Der Spielmacher von Bayern München war am Donnerstagmorgen der fünfte Nationalspieler, dessen Turnierteilnahme Bundestrainer Julian Nagelsmann bei seiner häppchenweise Bekanntgabe des Aufgebots mit kurzen Videos im Netz bestätigte. Sieben weitere Stars sollen bis zur Präsentation des gesamten, 26-köpfigen Kaders in Frankfurt/Main (13.00 Uhr) noch folgen.

„Deine Bedeutung für diese Gruppe ist außergewöhnlich groß, du kannst Spiele, sogar Turniere mit wenigen Aktionen mit entscheiden“, schwärmte Nagelsmann in dem DFB-Filmchen über Musiala und ergänzte: „Du hast eine unglaubliche Gabe, Situationen zu lösen mit viel Gegnerdruck, mit viel Balldruck, trotzdem mit einer guten Kreativität, mit einer guten Dynamik.“

Nagelsmann weiter: „Du sollst dieses Straßenkicker-Gen behalten, das du hast, dann wird dein Einfluss unglaublich groß. Du bist ein Spieler, der uns definitiv zu ganz, ganz viel Erfolg verhelfen kann.“

Musiala erhält WM-Ticket trotz Zweifel

Dass Musiala in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) dabei sein wird, ist keine Überraschung mehr, obwohl über seine Teilnahme wochenlang debattiert wurde. Seit seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM und der folgenden, monatelangen Pause wird über seine Fitness diskutiert und darüber, ob er sein volles Leistungsvermögen wieder ausschöpfen kann.