Baumann berichtet von "Vier-Augen-Gespräch" mit Nagelsmann

SPORT1 16.05.2026 • 18:13 Uhr Oliver Baumann stellt klar, dass er sich als Nummer 1 im DFB-Team sieht - und dass er mit Julian Nagelsmann gesprochen hat. Manuel Neuer äußert sich hingegen nicht eindeutig.

Das Thema Nummer 1 in der Nationalmannschaft wird immer wilder. Während Manuel Neuer eine klare Antwort auch nach dem 5:1 gegen den 1. FC Köln am Samstag verweigerte, hat sich Nationaltorhüter Oliver Baumann klar positioniert.

Er geht davon aus, als deutsche Nummer eins zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada zu fahren. „Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt“, sagte der Keeper der TSG Hoffenheim nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach bei Sky.

Baumann sieht sich als Nummer 1 im DFB-Team: „Habe meine Infos“

„Ich habe meine Infos – von meinem Gespräch mit Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.). Es war ein Vier-Augen-Gespräch“, stellte der Nationaltorhüter klar.

Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob Manuel Neuer als WM-Stammtorhüter in die DFB-Auswahl zurückkehren sollte oder nicht. Der Bayern-Kapitän steht angeblich auch im vorläufigen 55er-Kader für die WM, den Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der FIFA melden musste.

FC Bayern: Neuer schweigt zur WM-Rückkehr

Neuer äußerte sich unklar. „Ich bin da total entspannt. Wir feiern heute die Meisterschaft, ich habe nächste Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal. Deswegen ist es für mich auch kein Thema“, sagte Neuer während der Meisterfeierlichkeiten am Samstagnachmittag bei Sky.

Gegen Köln musste er mit leichten Wadenproblemen in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden. Mit Nagelsmann habe er immer wieder mal „das gesamte Jahr über“ Kontakt.

Auf die Nachfrage, ob ein Comeback ausgeschlossen sei oder nicht, antwortete der 40-Jährige vieldeutig: „Wie gesagt, für mich ist es heute kein Thema. Wir haben heute die Meisterfeier und nächste Woche eine ganz wichtige Aufgabe mit dieser Mannschaft. Das müsst ihr nicht wissen.“

Baumann oder Neuer – positioniert sich Nagelsmann heute Abend?

Die Frage, ob er es als Affront gegen ihn werten würde, wenn der 40-jährige Neuer seinen Platz im Tor einnehmen würde, wollte Baumann nicht kommentieren.

„Da kann ich nichts zu sagen. Fragt ihn (Nagelsmann, Anm. d. Red.) heute Abend, er ist im Sportstudio. Das ist keine Frage an mich.“ Der Auftritt des Bundestrainers wird mit Spannung erwartet.