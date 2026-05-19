WM: Nagelsmann trifft laut Medien Entscheidung bei El Mala

SID 19.05.2026 • 19:55 Uhr Julian Nagelsmann beruft laut Medienberichten mit Said El Mala einen Senkrechtstarter in das WM-Aufgebot.

Julian Nagelsmann setzt bei der Fußball-WM im Sommer offenbar auch auf jugendliche Unbekümmertheit. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird der Bundestrainer am Donnerstag bei der Nominierung seines Turnierkaders auch den Kölner Jungstar Said El Mala in sein 26-köpfiges Aufgebot berufen.

El Mala (19) hat zwar noch kein Länderspiel bestritten, wurde im vergangenen November aber bereits für die Duelle mit Luxemburg (2:0) und der Slowakei (6:0) in der WM-Qualifikation berufen. Damals wurde er dann aber zur U21 delegiert, für die er bislang sieben Spiele (ein Tor) bestritten hat. Nagelsmann soll ihn bereits telefonisch über seine WM-Nominierung informiert haben.

Für El Mala ginge damit ein Traum in Erfüllung. „Es ist das Ziel jedes Fußballers, dass er für die Nationalmannschaft spielen kann. Für Deutschland aufzulaufen, ist eine der schönsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Wäre das nicht Ansporn, würde etwas falsch laufen“, sagte er kürzlich.

El-Mala im DFB-Kader wohl dabei

Der Youngster ist mit 13 Treffern und fünf Vorlagen Kölns Top-Torjäger. Erst am vergangenen Wochenende hatte er beim 1:5 beim FC Bayern nach einem spektakulären Alleingang über den haben Platz das zwischenzeitliche 1:2 markiert.

Nagelsmann hatte El Mala im März bescheinigt, dass er es im November „ordentlich gemacht“ habe bei seinem Einstand. Allerdings müsse der Teenager „einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln“, sagte der Bundestrainer und forderte: „Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt.“ Das ist inzwischen der Fall.