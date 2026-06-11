"Tschonnässn": Schlotterbeck lacht sich über Tah-Frage schlapp

SID 11.06.2026 • 19:39 Uhr Ein Reporter spricht den Vornamen seines DFB-Abwehrkollegen englisch aus - sehr zur Freude des Dortmunder Innenverteidigers.

Nico Schlotterbeck konnte einfach nicht mehr. Der Dortmunder Verteidiger bückte sich, legte seinen Kopf seitlich auf das Podium – und lachte sich schlapp. Dass ein deutscher Reporter den Namen seines neben ihm sitzenden Mitspielers Jonathan Tah englisch ausgesprochen hatte („Tschonnässn“), fand der 26-Jährige urkomisch.

Schlotterbeck bricht in Lachen aus

„Das hat dich gerade überrascht, Tschonnässn“, sagte Schlotterbeck am Donnerstag im WM-Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu Tah, ehe dieser die Frage beantworten konnte. „Tschonnässn find ich gut“, begann Tah darauf und lachte. „Ja, ich auch“, ergänzte Schlotterbeck und lachte mit.

Damit war die Sache aber noch nicht ausgestanden, in Schlotterbeck arbeitete die Frage weiter. Kurz darauf, der Dortmunder sprach gerade über das hervorragende Zusammenspiel mit Tah, griff er sie auf und sagte: „Tschonnässn spielt bei Bayern München, ich spiele bei Borussia Dortmund, wir haben viel erlebt in unserer Karriere.“