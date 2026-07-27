Heidel wünscht sich Klopp vs. Tuchel im EM-Finale 2028

SID 27.07.2026 • 05:31 Uhr Der Mainzer Sportvorstand kennt Jürgen Klopp sowie Thomas Tuchel bestens. Und er hat einen besonderen Wunsch für die EM in zwei Jahren.

In Mainz arbeitete Christian Heidel einst mit Jürgen Klopp und Thomas Tuchel – für die Fußball-EM in zwei Jahren hat er daher einen besonderen Wunsch. „Ein EM-Endspiel England gegen Deutschland am 9. Juli 2028 im Londoner Wembley-Stadion“, sagte der Sportvorstand des FSV Mainz 05 dem kicker: „Mit Thomas Tuchel und Jürgen Klopp an der Seitenlinie – zwei Trainer, deren Erfolgsweg einst in Mainz begann.“

Klopp startet Titelmission als Bundestrainer

Auf Tuchel, der mit den Three Lions bei der WM im Halbfinale ausgeschieden war, wartet beim Turnier in England, Schottland, Wales und Irland ein Heimspiel. Für Klopp, der am Freitag als neuer Bundestrainer beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorgestellt wurde, wird es die erste große Titeljagd im neuen Amt.

„Die Verantwortung ist groß, die Erwartungshaltung auch“, sagte Klopps früherer Wegbegleiter Heidel: „Aber ich habe keine Zweifel, dass er mit seiner Authentizität, Persönlichkeit und Erfahrung, mit seinem Fachwissen und seiner großen sozialen Kompetenz auch diese Aufgabe lösen wird.“ Heidel bezeichnete den neuen DFB-Coach als „Menschenfänger im besten Sinne“, Klopp werde „auch seine Nationalspieler mit seiner Art und seinem Umgang mitreißen“.