Heidel wünscht sich Klopp vs. Tuchel im EM-Finale 2028

In Mainz arbeitete Christian Heidel einst mit Jürgen Klopp und Thomas Tuchel – für die Fußball-EM in zwei Jahren hat er daher einen besonderen Wunsch. „Ein EM-Endspiel England gegen Deutschland am 9. Juli 2028 im Londoner Wembley-Stadion“, sagte der Sportvorstand des FSV Mainz 05 dem kicker: „Mit Thomas Tuchel und Jürgen Klopp an der Seitenlinie – zwei Trainer, deren Erfolgsweg einst in Mainz begann.“
Heidels besonderer Klopp-Wunsch
Klopp startet Titelmission als Bundestrainer
Auf Tuchel, der mit den Three Lions bei der WM im Halbfinale ausgeschieden war, wartet beim Turnier in England, Schottland, Wales und Irland ein Heimspiel. Für Klopp, der am Freitag als neuer Bundestrainer beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorgestellt wurde, wird es die erste große Titeljagd im neuen Amt.
„Die Verantwortung ist groß, die Erwartungshaltung auch“, sagte Klopps früherer Wegbegleiter Heidel: „Aber ich habe keine Zweifel, dass er mit seiner Authentizität, Persönlichkeit und Erfahrung, mit seinem Fachwissen und seiner großen sozialen Kompetenz auch diese Aufgabe lösen wird.“ Heidel bezeichnete den neuen DFB-Coach als „Menschenfänger im besten Sinne“, Klopp werde „auch seine Nationalspieler mit seiner Art und seinem Umgang mitreißen“.
Heidel, der Klopp (2001 bis 2008) und Tuchel (2009 bis 2014) einst zum Trainer der FSV-Profis machte, sieht den Nachfolger von Julian Nagelsmann als „richtigen Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort“. Klopp sei „ein absoluter Teamplayer. Aber nur er gibt die Richtung vor, und das ist gut so. Die Unterstützung beim DFB ist da und wichtig. Und die Unterstützung im ganzen Land wird kommen.“