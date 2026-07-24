DFB-Hammer: Klopp droht Medien mit sofortigem Rücktritt

SID 24.07.2026 • 12:12 Uhr Klopp wird beim Thema Medien grimmig - und er setzt klare Grenzen.

Der neue Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp hat bei seiner Vorstellung gleich eine deutliche Warnung an die Medien gesendet. „Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg, um es klar zu sagen“, betonte der 59-Jährige am Freitag auf dem Frankfurter DFB-Campus.

Klopp appelliert an Medien

„Ich mache das nicht gegen euch, sondern für euch“, sagte Klopp. „Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, bin ich weg! Wenn der DFB sagt, so machen wir nicht weiter, bin ich weg!“