Medien: Millionenspende statt Ablöse für Klopp

SID 23.07.2026 • 08:56 Uhr Der DFB soll seinen Wunsch-Bundestrainer gegen eine siebenstellige Summe bei dessen Arbeitgeber ablösen.

Eine millionenschwere Ablöse ist es nicht, dafür aber offenbar eine großzügige Spende im siebenstelligen Bereich. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) löst seinen Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp angeblich gegen eine Zahlung von einer Million Euro bei dessen Arbeitgeber Red Bull ab.

Die Zahlung soll als Spende an die Konzern-Stiftung „Wings for Life“ fließen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der DFB wollte den Vorgang auf Anfrage nicht kommentieren.

DFB: Klopp wird neuer Bundestrainer

Klopp (59) hatte beim Brause-Giganten als „Head of Global Soccer“ noch einen Vertrag bis 2029. Er soll am Freitag in der Frankfurter DFB-Zentrale als Nachfolger von Julian Nagelsmann präsentiert werden, der nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale zurückgetreten war. Klopp erhält einen Vertrag bis zur WM 2030. Als Assistenten sollen ihm laut Medien seine langjährigen Weggefährten Peter Krawietz und Pepijn Lijnders sowie der frühere Nationalspieler Sven Bender dienen.