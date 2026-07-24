Klopp übernimmt DFB: Presselob & Rücktritts-Drohung

SID 24.07.2026 • 17:56 Uhr Jürgen Klopp ist neuer Bundestrainer. Auch die internationale Presse kommentiert die Meldung des Tages.

Seit Freitag ist der neue Bundestrainer Jürgen Klopp in Amt und Würden. Die internationale Presse fand besonders die deutlichen Worte Klopps spannend.

Spanische Pressestimmen im Überblick

SPORT1 fasst die wichtigsten Pressestimmen zusammen:

SPANIEN

Marca: Alle Augen auf Klopp

Marca: „Jetzt richten sich alle Blicke auf Klopp. Seine Fähigkeit, konkurrenzfähige Mannschaften aufzubauen, ist die große Hoffnung eines Deutschlands, das daran arbeitet, verloren gegangenes Prestige zurückzugewinnen und wieder um die großen Titel mitzuspielen. Seine Ankunft hebt zudem das Niveau der Trainerbänke der großen Nationalteams noch weiter an.“

ENGLAND

Britische Presse: Zweifel und Ultimatum

BBC: „Messias oder bloße Kosmetik? Klopp muss die Zweifler beim Wiederaufbau der deutschen Nationalmannschaft überzeugen. Einst wurde er als Fußball-Messias von Liverpool gefeiert. Nun soll Jürgen Klopp für sein Land Wunder vollbringen.“

The Telegraph: „Jürgen Klopp droht am Tag seiner Vorstellung mit Rücktritt vom Deutschland-Job. Der ehemalige Liverpool-Trainer stellt ein Ultimatum, während er seine zweijährige Trainerpause mit einem Vertrag über 6 Millionen Pfund pro Jahr beendet.“

Klopp droht Medien mit Rücktritt

Liverpool Echo: „Jürgen Klopp sendet eine deutliche Botschaft, nachdem seine Verpflichtung als Bundestrainer bestätigt wurde. Der ehemalige Liverpool-Trainer warnt, dass er sein neues Amt aufgeben werde, falls seine Familie von den Medien bedrängt wird.“

The Sun: „Klopp mit eindringlicher Warnung: ‚Lasst meine Familie in Ruhe‘. Er schwört, den Job hinzuschmeißen, falls es Kritik unter der Gürtellinie gibt. Er setzt den Fans und den Medien nach dem WM-Desaster deutliche Grenzen.“

L’Équipe: Klopp vor Debüt als Coach

FRANKREICH

L’Équipe: „Mit 59 Jahren wird Klopp zum ersten Mal in seiner Karriere den Alltag eines Nationaltrainers erleben, mit der schweren Verantwortung, einem viermaligen Weltmeister, dem die Ergebnisse fehlen, neuen Schwung zu verleihen. .“

Gazzetta: Klopp warnt vor Angriffen

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Offiziell: Klopp ist der neue Bundestrainer. Aber er warnt: ‚Keine persönlichen Angriffe, sonst gehe ich.’“

Corriere: Klopp wird Bundestrainer

Corriere dello Sport: „Klopp ist der neue Bundestrainer. Nach dem frühen Aus bei der WM 2026 setzt Deutschland auf die Erfahrung und die Ideen eines so visionären Trainers wie Klopp.“

ÖSTERREICH

Österreichische Presse: Klopp im Fokus

Der Standard: „Es war eine Frage der Zeit, und die Zeit ist jetzt. Am Freitagvormittag wurde Jürgen Klopp als neuer Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft vorgestellt, das am schlechtesten gehütete Geheimnis des Weltfußballs ist endgültig gelüftet.“

Krone: „Klare Ansage! Die ersten Worte von Jürgen Klopp als DFB-Nationaltrainer haben es durchaus in sich. Die Aufgabe sei eine große Ehre für ihn, so der 59-Jährige, der aber gleich klarstellt: ‚An dem Tag, an dem ihr nicht mehr wollt, dass ich den Job mache, sagt ihr es. Und ich bin weg. Ohne Abfindung.‘ Doch nicht nur diese Bedingung wird gestellt.“

Blick: Klopp stellt klare Forderung

SCHWEIZ

Blick: „Klopp startet mit Ansage in Zeit als DFB-Trainer: ‚Wenn ihr meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.’“

ESPN: Braucht Klopp Deutschland?

USA