Matthias Sammer: "Ein Defizit unserer Nation - ich schäme mich dafür"

Johannes Vehren 29.07.2026 • 17:37 Uhr Matthias Sammer spricht auf einer Podiumsdiskussion über die Kritik an Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der Europameister von 1996 kann nicht nachvollziehen, dass der Coach als Alleinschuldiger für das WM-Debakel dargestellt wird.

Deutliche Worte von Matthias Sammer! Auf einer Podiumsdiskussion beim Internationalen Trainerkongress in Mainz hat sich der Europameister von 1996 zur öffentlichen Kritik an Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem WM-Debakel geäußert.

Sammer hielt zunächst einen leidenschaftlichen Monolog, worin er die Probleme in der deutschen Spielerausbildung skizzierte. „Der deutsche Fußball braucht eine Priorisierung und der DFB ein ganzheitliches Spielsystem“, forderte er und führte weiter aus: „Die A-Note, also das Ergebnis, muss wieder wichtiger werden als die B-Note, wie man spielt.“

Sammer springt Nagelsmann zur Seite

Anschließend leitete der 58-Jährige dahin über, dass er in Deutschland ein Sportdirektoren-Problem erkenne und zu viel auf die Trainer abgewälzt werde. Daher appellierte Sammer, in der Bundesrepublik über eine Sportdirektoren-Ausbildung nachzudenken.

Als der externe Berater von Borussia Dortmund dann einen Schluck Wasser aus seinem Glas genommen hatte, wollte er noch etwas Weiteres loswerden: „Ich habe Julian Nagelsmann auch sehr kritisiert und würde sagen, manches war gut und manches war weniger gut.“