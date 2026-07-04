U19-WM: Deutschland-Spanien heute Live im TV, Stream und Ticker

Die deutsche U19 marschierte bislang durch die Europameisterschaft und hat nach zwei Siegen aus zwei Partien das Halbfinalticket bereits sicher in der Tasche. Im letzten Gruppenspiel kommt mit Spanien ein schwerer Brocken auf die DFB-Jungs zu. Der Gewinner der Partie gewinnt die Gruppe A.
Holen DFB-Youngster den Gruppensieg?
Das Duell mit dem Topfavoriten auf den Turniersieg steigt am Samstag um 15 Uhr im walisischen Denbighshire. Schiedsrichter der Partie ist Joakim Östling aus Schweden. SPORT1 begleitet die Partie im Live-Ticker.
U19-EM heute live: So können Sie Deutschland – Spanien im TV, Stream und Ticker live verfolgen
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Die DFB-Junioren, trainiert von Christian Wörns, starteten mit einem spektakulären 4:3-Sieg gegen Dänemark in die EM. Dabei glänzte das Team offensiv, offenbarte in der Defensive aber einige Mängel. Diese Mängel stellte Deutschland gegen – allerdings äußerst einfallslose – Waliser ab.
U19-EM: Zwei Top-Offensiven treffen aufeinander
Die Briten dominierten das DFB-Team von Minute eins nach Belieben und überzeugten beim 4:0-Sieg gerade in der Offensive mit ansehnlichem Kombinationsfußball. Das 3:0 von HSV-Spieler Otto Stange wurde durch einen starken Steilpass von Boris Mamuzah Lum bedingt. Beim 1:0 setzte Leverkusen-Youngster Montrell Culbreath sein Tempo ein und setzte Torschütze Francis Onyeka (SV Elversberg) schön in Szene.
Von Kombinationsfußball verstehen auch die Spanier etwas. Das zeigte das Team von Paco Gallardo in den vergangenen beiden Partien eindrucksvoll. Wales demontierte Spanien mit 7:0, die Dänen fingen sich vier Gegentreffer. So dürfte der im vergangenen Spiel so beschäftigungslose Fürth-Keeper Florian Hellstern diesmal richtig etwas zu tun bekommen.