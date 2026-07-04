U19-WM: Deutschland-Spanien heute Live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 04.07.2026 • 12:00 Uhr Das EM-Halbfinalticket hat die deutsche U19 bereits in der Tasche. Beim Duell mit Topfavorit Spanien geht es um den Gruppensieg. SPORT1 erklärt, wie die Partie im TV, Stream und Liveticker verfolgt werden kann.

Die deutsche U19 marschierte bislang durch die Europameisterschaft und hat nach zwei Siegen aus zwei Partien das Halbfinalticket bereits sicher in der Tasche. Im letzten Gruppenspiel kommt mit Spanien ein schwerer Brocken auf die DFB-Jungs zu. Der Gewinner der Partie gewinnt die Gruppe A.

Das Duell mit dem Topfavoriten auf den Turniersieg steigt am Samstag um 15 Uhr im walisischen Denbighshire. Schiedsrichter der Partie ist Joakim Östling aus Schweden. SPORT1 begleitet die Partie im Live-Ticker.

U19-EM heute live: So können Sie Deutschland – Spanien im TV, Stream und Ticker live verfolgen

Die DFB-Junioren, trainiert von Christian Wörns, starteten mit einem spektakulären 4:3-Sieg gegen Dänemark in die EM. Dabei glänzte das Team offensiv, offenbarte in der Defensive aber einige Mängel. Diese Mängel stellte Deutschland gegen – allerdings äußerst einfallslose – Waliser ab.

U19-EM: Zwei Top-Offensiven treffen aufeinander

Die Briten dominierten das DFB-Team von Minute eins nach Belieben und überzeugten beim 4:0-Sieg gerade in der Offensive mit ansehnlichem Kombinationsfußball. Das 3:0 von HSV-Spieler Otto Stange wurde durch einen starken Steilpass von Boris Mamuzah Lum bedingt. Beim 1:0 setzte Leverkusen-Youngster Montrell Culbreath sein Tempo ein und setzte Torschütze Francis Onyeka (SV Elversberg) schön in Szene.