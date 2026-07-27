Joshua Kimmich weiter deutscher Kapitän? Das sagt Völler

SID 27.07.2026 • 10:28 Uhr Der Sportdirektor erwartet unter Jürgen Klopp "keine große Veränderung" auf der Spielführer-Position.

Kapitän Joshua Kimmich bleibt auch nach dem dritten WM-Desaster in Serie eine tragende Säule der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp.

„Ich gehe mal davon aus“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler auf dem „Internationalen Trainer-Kongress“ in Mainz auf eine entsprechende Frage und ergänzte: „Jo Kimmich hat es in vielen Länderspielen bewiesen, dass er ein Fahnenträger ist, ein toller Kapitän. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine große Veränderung geben wird.“

Die Entscheidung liege natürlich bei Klopp, betonte Völler, aber: „Wir haben ja alle verfolgt, was er gesagt hat. Da hat man ja eigentlich keinen anderen Eindruck bekommen.“

Nationaltrainer? „Das ist ein Riesenpfund“

Klopp, bei dessen Vorstellung am Freitag Völler in der ersten Reihe gesessen hatte, sei „ein unglaublich erfahrener Trainer“, meinte Völler, aber auch er „merkt schon, welche Wucht dieses Amt hat. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, ich war es ja auch vier Jahre mal: Es ist halt nicht wie bei einer Vereinsmannschaft.“

Völler weiter: „Da kann man bei den besten Klubs der Welt sein, aber Nationaltrainer zu sein bei einem großen Verband – und das ist Deutschland ja immer noch -, das ist ein Riesenpfund. Und er wird auch merken, das habe ich auch Julian (Nagelsmann) immer wieder gesagt: Egal, welche Entscheidung man trifft – bei der Nominierung, der Aufstellung, taktisch -, da sind 80 Millionen, die das mitdiskutieren. Und man kann es nicht allen recht machen.“