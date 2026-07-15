"Weg zurück schaffen": Koch hofft auf Rückkehr ins DFB-Team

SID 15.07.2026 • 15:55 Uhr Hinter dem Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt liegt eine enttäuschende Saison, den Sprung in den WM-Kader hatte er verpasst.

Innenverteidiger Robin Koch vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt hofft darauf, sich unter dem neuen Trainer Adi Hütter wieder für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft empfehlen zu können.

„Für mich geht es darum, Leistung im Verein zu bringen, mich für die Nationalmannschaft wieder anzubieten und den Weg zurück zu schaffen“, sagte Koch in einer Medienrunde am Mittwoch.

Der Defensivspezialist, der am Freitag seinen 30. Geburtstag feiert, kommt bislang auf 15 Länderspiele. Für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada war er vom ehemaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann, der vor gut zwei Wochen das frühe Ausscheiden der DFB-Elf im Sechzehntelfinale mitverantwortete und danach zurücktrat, allerdings nicht berücksichtigt worden.

„Natürlich ist man enttäuscht, nicht dabei zu sein, wenn man bis zum letzten Lehrgang davor immer dabei war“, blickte Koch zurück.

Bundesliga: Koch spielte schwache Saison bei der Eintracht

Allerdings hatte Koch mit seinem Klub zuvor eine ernüchternde Saison erlebt, in der er wie viele Mitspieler weit von seiner Topform entfernt war, wodurch schließlich die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb verpasst wurde.

Zudem war die Spielzeit durch eine nicht endende Gegentorflut und eine denkwürdige, rund dreimonatige Amtszeit des inzwischen wieder entlassenen Trainers Albert Riera geprägt.