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Weidenfeller: Jürgen Klopp sorgt für "Zeitenwende beim DFB"

Dank Klopp „Zeitenwende beim DFB“

Jürgen Klopp wurde am Freitag als Trainer der deutschen Nationalmannschaft vorgestellt. Sein ehemaliger Schützling Roman Weidenfeller ist davon komplett euphorisiert - und bietet scherzhaft sein Comeback an.
Jürgen Klopp ist nun offiziell als Bundestrainer vorgestellt worden. Vor der Pressekonferenz konnte sich der ehemalige Liverpool-Trainer seinen neuen Arbeitsplatz erstmals genauer anschauen.
Johannes Vehren
Jürgen Klopp wurde am Freitag als Trainer der deutschen Nationalmannschaft vorgestellt. Sein ehemaliger Schützling Roman Weidenfeller ist davon komplett euphorisiert - und bietet scherzhaft sein Comeback an.

Wenn es nach Ex-Nationaltorhüter Roman Weidenfeller geht, hat der Deutsche Fußball-Bund mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp alles richtig gemacht. Auf Instagram schrieb die BVB-Legende, die mit Trainer Klopp unter anderem zweimal Deutscher Meister wurde, sogar von einer „Zeitenwende beim DFB“.

Seiner Meinung nach wurde am Freitag „der Grundstein für eine wichtige Neuausrichtung beim DFB gelegt“.

Der 45-Jährige fügte hinzu: „Nach drei missglückten Weltmeisterschaften und zwei nicht erfolgreichen EM-Teilnahmen, nun der Neuanfang zum Erfolg! Zum richtigen Zeitpunkt, der perfekte Trainer, der vom Verwalten zum leistungsbereiten Fußball zurückkehrt.“

Weidenfeller witzelt über Comeback-Gedanken

Für den Weltmeister von 2014 ist klar, dass Klopp den Stolz des Landes authentisch vertritt, „inspirierend die Lust auf Fußball verkörpert, emotional und mit Ehrgeiz das Team formt und die Nation mit offener, humorvollen Kommunikation mitnimmt“.

Weidenfeller, der seine Karriere im Sommer 2018 beendet hat, schrieb zudem, dass jeder deutsche Fußballfan nach Klopps Pressekonferenz am Freitag wieder Lust hätte, sich das DFB-Trikot überzustreifen.

Abschließend meinte er mit einem Augenzwinkern: „Wenn ich meine Handschuhe noch finden würde, hätte ich auch nochmal Bock.“

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