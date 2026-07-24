ZDF-Moderator Breyer reagiert auf Mertesackers neuen Job beim DFB

Per Mertesacker wird neuer Geschäftsführer Sport beim DFB. Mit ZDF-Moderator Jochen Breyer hat ein treuer Wegbegleiter auf Mertesackers neuen Posten reagiert.
Breyer reagiert auf Mertesacker
Breyer veröffentlichte am Freitag ein gemeinsames Bild mit Mertesacker und Christoph Kramer, die bei der WM 2026 beide als ZDF-Experten fungierten. Seite an Seite mit Moderator Breyer.
Mertesacker? „Könnte keinen Besseren geben“
„Auf dich, Per! Neuer DFB-Geschäftsführer. Herzlichen Glückwunsch. Vor allem auch an den DFB für diese hervorragende Wahl. c“, schrieb Breyer.
Beim ZDF wird man die Expertise des Weltmeisters von 2014 wohl vermissen. „Du wirst uns fehlen. Aber wir sind auch stolz, dass wenigstens einer von uns dreien künftig was Seriöses macht“, scherzte Breyer.
Mertesacker wird Teil der neuen sportlichen Führung beim DFB. Er folgt auf den zum Jahresende ausscheidenden Andreas Rettig.
Der offizielle Dienstbeginn des 41-Jährigen wird demnach der 1. Januar 2027 sein, gegen Jahresende soll er separat vorgestellt werden. Der neue Bundestrainer, Jürgen Klopp, wurde am Freitag bereits vorgestellt.