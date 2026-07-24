Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Team
DFB-Team
NEWS
SPIELPLAN
LIVETICKER
KADER
DFB-Team>

ZDF-Moderator Breyer reagiert auf Mertesackers neuen Job beim DFB

Breyer reagiert auf Mertesacker

Per Mertesacker folgt beim DFB auf Andreas Rettig als Geschäftsführer Sport. ZDF-Moderator Jochen Breyer gratuliert seinem Kollegen zu der neuen Aufgabe - und scherzt.
Der Deutsche Fußball-Bund hat Per Mertesacker als neuen Geschäftsführer Sport vorgestellt. Der Weltmeister von 2014 übernimmt den Posten zum 1. Januar 2027 und bildet gemeinsam mit Bundestrainer Jürgen Klopp und Sportdirektor Rudi Völler das neue sportliche Führungstrio des DFB.
Julius Schamburg
Per Mertesacker folgt beim DFB auf Andreas Rettig als Geschäftsführer Sport. ZDF-Moderator Jochen Breyer gratuliert seinem Kollegen zu der neuen Aufgabe - und scherzt.

Per Mertesacker wird neuer Geschäftsführer Sport beim DFB. Mit ZDF-Moderator Jochen Breyer hat ein treuer Wegbegleiter auf Mertesackers neuen Posten reagiert.

Breyer veröffentlichte am Freitag ein gemeinsames Bild mit Mertesacker und Christoph Kramer, die bei der WM 2026 beide als ZDF-Experten fungierten. Seite an Seite mit Moderator Breyer.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Mertesacker? „Könnte keinen Besseren geben“

„Auf dich, Per! Neuer DFB-Geschäftsführer. Herzlichen Glückwunsch. Vor allem auch an den DFB für diese hervorragende Wahl. c“, schrieb Breyer.

Beim ZDF wird man die Expertise des Weltmeisters von 2014 wohl vermissen. „Du wirst uns fehlen. Aber wir sind auch stolz, dass wenigstens einer von uns dreien künftig was Seriöses macht“, scherzte Breyer.

Mertesacker wird Teil der neuen sportlichen Führung beim DFB. Er folgt auf den zum Jahresende ausscheidenden Andreas Rettig.

Der offizielle Dienstbeginn des 41-Jährigen wird demnach der 1. Januar 2027 sein, gegen Jahresende soll er separat vorgestellt werden. Der neue Bundestrainer, Jürgen Klopp, wurde am Freitag bereits vorgestellt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite