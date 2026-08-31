Hoeneß euphorisch: Klopp-Debüt als Bundestrainer beste Lösung

SID 31.08.2026 • 21:09 Uhr Der Ehrenpräsident des FC Bayern hält Klopp für die "beste Lösung". Gespannt ist auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Noch zwei Wochen bis zum ersten Kader, noch drei Wochen bis zur Premiere: Bei Deutschlands Fußball-Prominenz steigt die Vorfreude auf das Debüt von Jürgen Klopp als Bundestrainer. Für Uli Hoeneß ist der 59-Jährige die „beste Lösung, die wir in Deutschland im Moment haben können“. Er hoffe, dass Klopp „die Vorschlusslorbeeren am Ende auch erfüllt“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern am Rande des Sport-Bild-Awards am Montagabend in Hamburg.

Hoeneß kündigt Klopp-Gespräche an

Hoeneß kündigte einen persönlichen Austausch mit Klopp an. „Wir haben verabredet, dass wir uns demnächst mal treffen. Das werden sicherlich gute Gespräche werden. Ich bin sehr gespannt“, so der 74-Jährige.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf zeigte sich voll des Lobes über Klopps bisherige Arbeit. Der Besuch des Trainers am DFB-Campus sei von „hoher Intensität“ geprägt gewesen. „So wie man ihn an der Seitenlinie kennt, so ist er auch mit dem Team“, berichtete Neuendorf: „Er will viel wissen, wirkt sehr motiviert.“ Nun sei er „sehr gespannt“ auf Klopps ersten Kader, „und ob er diese Leidenschaft, die er ausstrahlt, auch auf die Spieler überträgt.“

Klopp präsentiert seinen Auftakt-Kader

Klopp wird seinen mit Spannung erwarteten Kader für den Start in seine Amtszeit am 17. September auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main präsentieren. Vier Tage später wird er seine Nationalspieler für den Nations-League-Auftakt beim DFB-Partner adidas in Herzogenaurach versammeln.