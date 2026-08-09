Nagelsmann sortierte ihn aus: Bundesliga-Profi bietet sich Klopp an

Philipp Heinemann 09.08.2026 • 13:36 Uhr Robert Andrich will unter Jürgen Klopp wieder in die Nationalmannschaft zurückkehren. Entsprechend selbstbewusst unterstreicht er die eigenen Fähigkeiten.

Robert Andrich hat sein Interesse an einer Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft deutlich bekundet – und warb dabei offensiv um einen Platz im Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp.

Er hoffe natürlich, „demnächst wieder zum Kreis der Nationalmannschaft“ zu gehören, sagte Andrich im Interview mit der Bild-Zeitung.

„Das ist für jeden Spieler das große Ziel. Wenn du schon mal dabei warst, willst du wieder hin. Wenn nicht, willst du es zum ersten Mal schaffen. Ich will mich so zeigen, dass ich wieder dazugehöre“, meinte der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen.

So will Andrich Klopp überzeugen

Was er dem Team von Klopp geben könne? „Wenn ich fit bin, wenn ich agil bin, wenn ich aggressiv bin, dann bringe ich einiges mit, was er in seiner Mannschaft haben möchte und was für ihn interessant sein könnte“, erklärte der 31-Jährige selbstbewusst.

Andrich hatte sein bisher letztes Länderspiel im Oktober 2025 absolviert. Für die Weltmeisterschaft war er von Klopps zurückgetretenem Vorgänger Julian Nagelsmann nicht nominiert worden.

Stattdessen begleitete er das Turnier als Experte von MagentaTV, wo er auch auf Klopp traf, der in derselben Rolle unterwegs war.

Neben Andrich meldete auch Kevin Trapp im Interview mit der Bild Interesse an einem Platz im DFB-Kader an. Der Keeper von Paris FC meinte: „Dieses Buch macht man tatsächlich nie zu. Die letzte Saison war eine meiner besten überhaupt. Wenn ich daran anknüpfen kann und wir weiter erfolgreich spielen, müssen wir mal schauen, was kommt.“