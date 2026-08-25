TV-Abschied für Per Mertesacker steht fest

Franziska Wendler 25.08.2026 • 09:38 Uhr Im Zuge seines Wechsels zum DFB gibt Per Mertesacker seinen TV-Job auf. Einen Abschied bekommt er zuvor noch.

Am 1. Januar 2027 übernimmt der ehemalige Fußball-Weltmeister Per Mertesacker beim Deutschen Fußball-Bund die Nachfolge des scheidenden Sport-Geschäftsführers Andreas Rettig und verantwortet damit in Zukunft die Nationalteams und die Förderung der Jugend in der Akademie.

Aktuell ist der 41-Jährige noch als TV-Experte für das ZDF im Einsatz, welches ihm einen gebührenden Abschied bereiten will. „Selbstverständlich werden wir Per Mertesacker im ZDF würdig verabschieden“, erklärte ein Sprecher des Senders auf Nachfrage von t-online.

Mertesacker-Abschied in München

So wird Mertesacker am 1. Oktober beim Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Münchner Allianz Arena gegen Serbien seinen letzten Auftritt haben.

„Was sein Abschied für die ZDF-Fußball-Experten-Riege mit Blick auf die EM 2028 bedeutet, ist noch offen“, so der Sprecher weiter. Zudem sei offen, „wer von den Expertinnen und Experten am 1. Oktober im Einsatz sein wird“.