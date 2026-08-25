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TV-Abschied für Per Mertesacker steht fest

TV-Abschied für Mertesacker

Im Zuge seines Wechsels zum DFB gibt Per Mertesacker seinen TV-Job auf. Einen Abschied bekommt er zuvor noch.
Der Deutsche Fußball-Bund hat Per Mertesacker als neuen Geschäftsführer Sport vorgestellt. Der Weltmeister von 2014 übernimmt den Posten zum 1. Januar 2027 und bildet gemeinsam mit Bundestrainer Jürgen Klopp und Sportdirektor Rudi Völler das neue sportliche Führungstrio des DFB.
Franziska Wendler
Im Zuge seines Wechsels zum DFB gibt Per Mertesacker seinen TV-Job auf. Einen Abschied bekommt er zuvor noch.

Am 1. Januar 2027 übernimmt der ehemalige Fußball-Weltmeister Per Mertesacker beim Deutschen Fußball-Bund die Nachfolge des scheidenden Sport-Geschäftsführers Andreas Rettig und verantwortet damit in Zukunft die Nationalteams und die Förderung der Jugend in der Akademie.

Aktuell ist der 41-Jährige noch als TV-Experte für das ZDF im Einsatz, welches ihm einen gebührenden Abschied bereiten will. „Selbstverständlich werden wir Per Mertesacker im ZDF würdig verabschieden“, erklärte ein Sprecher des Senders auf Nachfrage von t-online.

Mertesacker-Abschied in München

So wird Mertesacker am 1. Oktober beim Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Münchner Allianz Arena gegen Serbien seinen letzten Auftritt haben.

„Was sein Abschied für die ZDF-Fußball-Experten-Riege mit Blick auf die EM 2028 bedeutet, ist noch offen“,  so der Sprecher weiter. Zudem sei offen, „wer von den Expertinnen und Experten am 1. Oktober im Einsatz sein wird“.

Seit September 2020 war Mertesacker an der Seite von Weltmeister-Kollege Christoph Kramer als TV-Experte im Einsatz, seinerzeit hatte er die Nachfolge von Oliver Kahn angetreten.

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