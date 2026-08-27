Undav bekennt: Schuldgefühle nach WM-Aus – Nagelsmann schweigt

SID 27.08.2026 • 16:00 Uhr Nach der Blamage gegen Paraguay kritisiert Bundestrainer Nagelsmann den Stürmer, der daraufhin wochenlang an sich zweifelt.

Publikumsliebling Deniz Undav hat nach dem blamablen WM-Aus mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch wochenlang über seinen Anteil an der Turnierpleite gegrübelt. „Die ganze Zeit habe ich darüber nachgedacht, ob unser Ausscheiden auch meine Schuld war, weil ich gegen Paraguay gleich nach ein paar Minuten vergeblich aufs Tor geschossen hatte, statt den Ball quer zu passen. Aber ich hatte in dem Moment einfach nicht gesehen, dass ein Mitspieler vielleicht besser positioniert war“, sagte Undav dem am Freitag erscheinenden Bundesliga-Magazin, aus dem die Bild-Zeitung vorab zitierte.

Nagelsmann-Kritik trifft Undav hart

Grund für Undavs Zweifel war auch eine Aussage des damaligen Bundestrainers Julian Nagelsmann unmittelbar nach dem Aus im Sechzehntelfinale. „Da stehen wir zu viert alleine vor dem Tor“, sagte Nagelsmann damals über eine Szene in der fünften Minute, „da müssen wir nur querspielen, dann schieben wir den Ball ins leere Tor. Da chippt der Deniz den irgendwie auf den zweiten Pfosten. Das ist eine ganz einfache Aktion, da war ja nicht viel dahinter.“

Nach dieser Aussage habe er gedacht: „Wir hatten danach doch noch 115 Spielminuten Zeit, es kann doch nicht nur an der einen Aktion gelegen haben“, berichtete Undav jetzt: „Aber der Gedanke kommt zurück: War es wirklich deine Schuld?“ Noch einmal gemeldet habe sich Nagelsmann nicht bei ihm, sagte der 30-Jährige. „Aber das braucht er auch nicht.“