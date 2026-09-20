Baumann zu Klopp: „Er hat die Tür nicht zugemacht“

Der Torhüter der TSG Hoffenheim stehe dem neuen Bundestrainer "natürlich" zur Verfügung, wenn es Bedarf gibt.

Torhüter Oliver Baumann hat weiter Möglichkeiten, erneut zur deutschen Nationalmannschaft zu stoßen. „Er hat die Tür nicht zugemacht“, sagte der 36-Jährige über das Gespräch mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp, der bei den nun anstehenden Nations-League-Spielen nicht auf den Keeper der TSG Hoffenheim setzt. Auf die Frage, ob er bei Bedarf weiter zur Verfügung stehe, antwortete Baumann bei DAZN mit „natürlich“.

Klopp ordnet Torhüterfrage neu

Baumann hat 13 Länderspiele absolviert, wurde vom damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann aber kurz vor der WM im Sommer degradiert. Statt Baumann hütete bei der Endrunde Manuel Neuer das Tor. „Das im Sommer tat deutlich mehr weh, wie das gelaufen ist – das war unfassbar“, hatte der Schlussmann am Donnerstag gesagt.

Nagelsmanns Nachfolger Klopp nominierte nun fünf Torhüter für seine zwei Kader. Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam) ist vorerst die Nummer eins, zudem sind Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas Istanbul), Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) und Jonas Urbig (Bayern München) dabei.

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