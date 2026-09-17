Wie Klopp zu Paris Brunner steht

Paris Brunner taucht nicht im deutschen XXL-Kader für die kommenden Nations-League-Spiele auf. Jürgen Klopp zeigt sich jedoch immerhin vom fußballerischen Potenzial des 20-Jährigen überzeugt.

Der Hype um Paris Brunner ist zuletzt wieder deutlich größer geworden – Jürgen Klopp berücksichtigte den Profi der AS Monaco in seinem XXL-Aufgebot dennoch nicht.

„Ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich kenne Paris – und Hannes Wolf, der bei uns im Trainerteam ist, ist ein großer Befürworter“, erklärte der neue Bundestrainer im Rahmen seiner Kaderbekanntgabe. Klopp selbst zeigte sich ebenfalls überzeugt vom spielerischen Können des 20-Jährigen. „Er hat das ganz toll gemacht bis hierhin….das Fußballerische“, fügte er schmunzelnd hinzu.

Paris Brunner wurde von Jürgen Klopp nicht berücksichtigt Paris Brunner wurde von Jürgen Klopp nicht berücksichtigt © IMAGO/NurPhoto

Brunner sorgte bereits für Negativ-Schlagzeilen

Brunner hat in seiner noch jungen Karriere bereits für mächtig Wirbel gesorgt. Im Herbst 2023 wurde er vom BVB zwischenzeitlich aus „disziplinarischen Gründen“ suspendiert und war gezwungen, individuell zu trainieren. Jüngst sorgte er in der Ligue 1 für einen Eklat, weil er nach einem Treffer gegen Straßburg eine Kopf-ab-Geste in Richtung der gegnerischen Fans andeutete.

Aktionen, mit denen Brunner sich und seinem Potenzial im Wege steht. Eine DFB-Nominierung winkt ihm dennoch. „Er ist ein riesiges Talent seit Jahren und wird – ich möchte nicht vorgreifen – aber vielleicht ja bei der U21 dabei sein“, deutete Klopp an. Laut Sky wird U21-Coach Di Salvo erstmals auf Brunner zurückgreifen, die Entscheidung wird am Freitag verkündet.

In der A-Nationalmannschaft sei hingegen „kein Platz“ mehr frei gewesen. „Deswegen ist er nicht dabei und war auch nicht in der Überlegung mit drin. Gesprochen haben wir aber über ihn“, schilderte Klopp.

Brunner nach Durststrecke endlich angekommen?

Der Stern von Brunner ging bereits früh auf, als er mit der deutschen U17 Welt- und Europameister wurde und bei der EM sogar die Torjägerkanone gewann. Seinem Ruf als Top-Talent konnte er im Anschluss jedoch selten gerecht werden. 2024 wechselte er von Dortmund für vier Millionen Euro nach Monaco und wurde zwischenzeitlich nach Brügge verliehen.

+45 IMAGO/MIS Klopps erster DFB-Kader

Im Erwachsenen-Bereich startete Brunner zu Beginn dieser Saison durch. Nach fünf Treffern in den ersten sechs Pflichtspielen wurden jüngst Spekulationen laut, dass er schon jetzt ein Kandidat für Klopp sein könnte.