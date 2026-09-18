Baumann enttäuscht von Nicht-Nominierung

Oliver Baumann ist enttäuscht von der Nicht-Nominierung für die kommende Länderspielphase. Der TSG-Torwart gibt allerdings Julian Nagelsmann einen härteren "Schlag" mit als Jürgen Klopp.

Oliver Baumann gab alles, um halbwegs gute Miene zu den beiden bösen Spielen des Tages zu machen. „Ich weiß es ja schon länger. Es war überhaupt kein negatives Gefühl für die Partie“, sagte der Torwart der TSG Hoffenheim nach der Pleite des Fußball-Bundesligisten beim Auftakt in die Ligaphase der Europa League.

Worüber der TSG-Kapitän schon Bescheid wusste, war seine Ausbootung bei der Nationalmannschaft ein paar Stunden vor dem 0:2 (0:1) der schwachen Kraichgauer beim griechischen Pokalsieger OFI Kreta. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp baut nicht mehr auf den Routinier – was Baumann erst einmal verkraften muss. „Die Entscheidung gefällt mir nicht, das ist klar“, äußerte der 36-Jährige: „Sie schlagen einen anderen Weg ein. Jürgen hat so entschieden. Das muss ich akzeptieren.“

Oliver Baumann ist nicht für den DFB nominiert Oliver Baumann ist nicht für den DFB nominiert © IMAGO/Sportfoto Rudel

„Das im Sommer tat deutlich mehr weh“

Beim Stichwort „Akzeptanz“ bekam allerdings Klopps Vorgänger einen weitaus härteren Schlag als der aktuelle Nationalcoach ab. „Das im Sommer tat deutlich mehr weh, wie das gelaufen ist – das war unfassbar“, sagte Baumann am NITRO-Mikrofon. Getroffen musste sich Julian Nagelsmann fühlen. Baumanns alter Trainer bei der TSG hatte den eigentlich als Nummer eins ausgerufenen Keeper kurz vor der zurückliegenden WM-Endrunde degradiert und Manuel Neuer zurückgeholt – ohne Erfolg.

Nun sind Nagelsmann, Neuer und Baumann Geschichte beim DFB. Eine Zukunft im deutschen Trikot erhofft sich dagegen der von Klopp nominierte Bambasé Conté – auch wenn der 23-Jährige auf Kreta eine Stunde auf der Bank des Bundesliga-13. saß. „Es war ein Gänsehautmoment für mich“, berichtete Conté vom Telefonat mit Klopp: „Ich will dem Trainer zeigen, dass ich auf dem Niveau mithalten kann.“

Leistung bei der 0:2-Niederlage zu wenig

Nie an ihr eigentliches Niveau heran kamen die Hoffenheimer auf Griechenlands größter Insel. „Wir haben uns schon was anderes vorgestellt. Es war ein Effizienzthema“, sagte Baumann: „Das ist bitter für uns. Wir müssen sofort daraus lernen.“ Ähnlich sah es Trainer Christian Ilzer: „Das war zu wenig, wir sind enttäuscht – das war kein guter Start in die Europa League.“

Als Folge stehen die Kraichgauer, die in der Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr/LIVETICKER) beim Aufsteiger SC Paderborn ran müssen, vor der nächsten Europacup-Partie bereits gehörig unter Druck. Am 15. Oktober kommt Besiktas Istanbul nach Sinsheim – was wieder hart wird für Baumann. Schließlich hat es Istanbuls Torhüter Alexander Nübel in Klopps XXL-Kader geschafft.

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