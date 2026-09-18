Freiburg-Stars erzählen von ihrer Nominierung

Jürgen Klopp nominiert vier Profis vom SC Freiburg. Alle vier haben nicht mit dem Anruf des neuen Bundestrainers gerechnet.

Auf den Hund gekommen, fast vom Sofa gefallen, die Nerven beruhigt, gleich den Opa informiert: Die Nominierung durch den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp hat das Quartett des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg unisono auf dem falschen Fuß erwischt. „Beim Anruf war ich mit dem Hund draußen“, verriet Max Rosenfelder in einem Klubvideo: „Da musste ich die Freude klein halten, weil ich nicht die Straße zusammenschreien wollte.“

Philipp Treu konnte in den eigenen vier Wänden dagegen lauter werden. „Ich habe es am Sonntag auf der Couch bei der Zweitliga-Konferenz erfahren“, berichtete der Außenverteidiger des Tabellenführers: „Als erstes habe ich meine Eltern informiert – damit sie sich von der Arbeit freinehmen können für ein eventuelles Spiel.“

Max Rosenfelder war beim Anruf von Jürgen Klopp mit dem Hund draußen Max Rosenfelder war beim Anruf von Jürgen Klopp mit dem Hund draußen © IMAGO/Focus Images

Yannik Engelhardt hat „nullkommanull“ damit gerechnet

Yannik Engelhardt empfand die Nachricht „schon wild“, weil „ich nullkommanull damit gerechnet habe“. Klopps Handynummer sei nunmal nicht bei ihm eingespeichert gewesen, „da habe ich zurückgerufen und er hat sich vorgestellt – ich war schon nervös bei dem Gespräch“, gestand Engelhardt ein.

Für Derry Scherhant geht mit der Berufung „mehr als ein Traum in Erfüllung“, das Ganze sei ein „surreales Gefühl“. Nach einem Sprachmemo Klopps habe er zurückgerufen, erklärte der Offensivspieler: „Dann habe ich meinen Vater, meine Mutter und meinen Opa informiert.“

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