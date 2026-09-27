Nico Schlotterbeck steht nicht im Kader für das zweite Nations-League-Spiel unter Jürgen Klopp. Ein Neuling übernimmt die Rückennummer des BVB-Stars.

Nico Schlotterbeck erhält in der Nationalmannschaft eine Verschnaufpause und steht für das zweite Nations-League-Spiel gegen Griechenland (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) nicht im Kader. Den Platz des Dortmunders übernimmt DFB-Neuling Bambasé Conté, der zugleich auch Schlotterbecks Rückennummer 15 tragen wird.

Auch die Nummern der verletzt abgereisten Jamal Musiala (Faserriss) und Kai Havertz (Zerrung) wurden neu vergeben: Jonathan Burkardt übernimmt die 10 von Musiala, Chris Führich die 7 von Havertz. Das teilte der DFB am Sonntagvormittag mit.

Bambasé Conté steht vor seinem DFB-Debüt Bambasé Conté steht vor seinem DFB-Debüt © IMAGO/HMB-Media

Für den Auftakt in Amsterdam gegen die Niederlande (1:1) vor drei Tagen hatte Bundestrainer Jürgen Klopp noch den Hoffenheimer Conté aus dem Spieltagsaufgebot gestrichen. Gleichzeitig versprach er dem 23-Jährigen jedoch, gegen Griechenland die Chance auf sein Debüt zu erhalten.

Mehrere Änderungen in Klopps XXL-Kader

Klopp hatte insgesamt 24 Spieler für das zweite Nations-League-Spiel nominiert, erlaubt sind in der Nationenliga gemäß Regularien aber nur 20 Feldspieler plus drei Torhüter.

Für seine ersten vier Partien als Bundestrainer berief Klopp insgesamt 44 Spieler, die auf zwei Kadergruppen verteilt sind. Musiala und Havertz aus dem ersten Kader mussten bereits verletzt abreisen, sie wurden durch Florian Wirtz und Burkardt aus dem zweiten Kader ersetzt.

DEINE MEINUNG

Brajan Gruda (Zerrung) fehlt ganz, der Rest aus Kader zwei sitzt in Augsburg bereits auf der Tribüne und steigt am Montag in die Vorbereitung auf die beiden Spiele gegen Serbien in München (1. Oktober) und gegen Griechenland in Thessaloniki (4. Oktober) ein.

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