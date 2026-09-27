Rudi Völler rechnet damit, dass Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann bald wieder ein Top-Team trainieren wird. Der ehemalige Coach der DFB-Auswahl sei ein "exzellenter Trainer".

DFB-Sportdirektor Rudi Völler glaubt an eine baldige Rückkehr des ehemaligen Bundestrainers Julian Nagelsmann auf die Trainerbank. „Wir haben einige Male telefoniert. Julian wird ein bisschen durchatmen, zur Ruhe kommen. Und dann wird er schnell wieder eine absolute Top-Mannschaft übernehmen, da habe ich keine Zweifel. Er ist ein exzellenter Trainer“, sagte Völler im Bild-Interview.

Der Deutsche Fußball-Bund und Nagelsmann hatten sich nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay getrennt. Nach dem Turnier wurden unter anderem auch die vielen Familienbesuche im Camp kritisiert.

Rudi Völler sprach über die Zukunft von Julian Nagelsmann Rudi Völler sprach über die Zukunft von Julian Nagelsmann © IMAGO/MIS

„Die anderen Verbände haben es mit den Familien ähnlich gehandhabt“, sagte Völler: „Unser Problem war die Macht der Bilder, zum Beispiel mit den Familien beim Aussteigen aus der Mannschaftsmaschine am Flughafen. Schon nach dem ersten oder zweiten Spiel habe ich gedacht, dass uns das irgendwann nochmal einholen könnte, wenn es sportlich nicht läuft.“

Völler vergleicht Klopp mit Daum

Mit der Arbeit von Nagelsmanns Nachfolger Jürgen Klopp ist Völler sehr zufrieden. „Auch im Training spürst du Jürgens Energie. Ich habe das schon mal erlebt, Christoph Daum war ihm in diesem Punkt ähnlich“, sagte der Weltmeister von 1990. Die „grundsätzlich positive Stimmung“ habe es allerdings auch bei Nagelsmann gegeben, so Völler: „Irgendwann ist sie dann leider ein bisschen gekippt.“

Klopp war mit einem 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande in seine Amtszeit gestartet. Am Abend (20.45 Uhr im LIVETICKER) trifft die DFB-Auswahl in ihrem zweiten Nations-League-Spiel in Augsburg auf Griechenland.

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