Vor Serbien-Duell: Gute Nachricht für Klopp

Gute Nachrichten für das DFB-Team: Vor dem Nations-League-Duell gegen Serbien sind alle Spieler fit.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft peilt ohne Personalsorgen ihren ersten Sieg unter Jürgen Klopp an. Der Bundestrainer führte am Mittwoch in Herzogenaurach das Abschlusstraining für die Nations-League-Partie gegen Serbien mit allen 25 Spielern durch.

Für das Spiel am Donnerstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in München muss Klopp allerdings noch zwei Akteure aus seinem Aufgebot streichen, da laut UEFA-Regularien nur 20 Feldspieler und drei Torhüter nominiert werden dürfen.

Beim DFB-Training in Herzogenaurach waren alle Spieler dabei Beim DFB-Training in Herzogenaurach waren alle Spieler dabei © picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Jenni Maul

Klopp-PK in München

Nach dem Training geht es für die DFB-Auswahl am Nachmittag mit dem Bus nach München. In der Arena des FC Bayern äußern sich am Abend (18.00 Uhr) Klopp und Torhüter Jonas Urbig, der am Donnerstag bei seinem Heimspiel erstmals für die Nationalmannschaft auflaufen dürfte, auf der Pressekonferenz.

Das DFB-Team wartet unter Klopp, der beim Training vor einem Rasensprenger „flüchten“ musste, noch auf den ersten Sieg. Dem 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande folgte ein 0:1 gegen Griechenland in Augsburg. Am Sonntag steht das Rückspiel in Thessaloniki an.

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