Die deutsche Nationalmannschaft braucht bei den nächsten Spielen unter Bundestrainer Jürgen Klopp einen neuen Kapitän. Ein Spieler von Borussia Dortmund gilt als klarer Favorit auf die sonst von Joshua Kimmich ausgefüllte Rolle.

Wer vertritt Joshua Kimmich als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft? Weil der Mittelfeldspieler des FC Bayern nicht zum zweiten Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp gehört, der die Spiele in der Nations League gegen Serbien und Griechenland bestreiten wird, braucht es einen neuen Spielführer.

Als die wahrscheinlichste Wahl gilt Nico Schlotterbeck, der auch schon bei Borussia Dortmund in Vertretung mit der Binde am Arm aufgelaufen ist.

Joshua Kimmich fehlt beim Spiel gegen Serbien Joshua Kimmich fehlt beim Spiel gegen Serbien © IMAGO/pepphoto

Diverse Spieler haben mehr Länderspiel-Einsätze als Schlotterbeck

Der erfahrenste Nationalspieler im Aufgebot ist der 26-Jährige allerdings nicht. Schlotterbeck steht bei 30 Länderspielen, diverse verfügbare Teamkollegen kommen auf mehr Einsätze für Deutschland.

Serge Gnabry vom FC Bayern bringt es auf 61 Partien, auch Florian Wirtz (Liverpool/46) und David Raum (RB Leipzig/39) haben schon mehr DFB-Spiele vorzuweisen.

Als wahrscheinlich gilt derweil auch das Debüt von Jonas Urbig im Tor, wenn es am Donnerstag um 20.45 Uhr in seiner sportlichen Wahlheimat München gegen Serbien geht.

Klopps „Kader zwei“ im Überblick:

Tor: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (FC Augsburg), Jonas Urbig (Bayern München)

DEINE MEINUNG

Abwehr: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Malick Thiaw (Newcastle United), Philipp Treu (SC Freiburg)

Mittelfeld: Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern München), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Said El Mala (1. FC Köln), Yannick Engelhardt (SC Freiburg), Serge Gnabry (Bayern München), Vitaly Janelt (FC Brentford), Lennart Karl (Bayern München), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Derry Scherhant (SC Freiburg), Florian Wirtz (FC Liverpool)

Angriff: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Turin)

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