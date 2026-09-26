Vor dem Nations-League-Duell der DFB-Auswahl mit Griechenland hält Bundestrainer Jürgen Klopp eine lange Ansprache. Anschließend bittet er Marc-André ter Stegen zu einem Einzelgespräch.

Mit den „Nothelfern“ Florian Wirtz und Jonathan Burkardt hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr Abschlusstraining für das Nations-League-Spiel gegen Griechenland bestritten.

Das Duo war von Bundestrainer Jürgen Klopp für das Duell am Sonntag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Augsburg nach den Verletzungen von Jamal Musiala (Faserriss) und Kai Havertz (Zerrung) vorzeitig zum Team beordert worden. Ursprünglich sollten Wirtz und Burkardt erst für die Partien drei und vier in der Nationenliga im Aufgebot stehen.

Jürgen Klopp sucht das Gespräch mit Marc-André ter Stegen Jürgen Klopp sucht das Gespräch mit Marc-André ter Stegen © IMAGO/ANP

DFB-Team: Klopp hält lange Ansprache

Klopp hatte damit am Samstag in Herzogenaurach 24 Spieler auf dem Platz am Home Ground des DFB-Partners adidas. Der Bundestrainer hielt zunächst eine mehrere Minuten lange Ansprache an die versammelte Mannschaft, danach führte er ein kurzes Vier-Augen-Gespräch mit Torhüter Marc-André ter Stegen.

Am Nachmittag (14.00 Uhr) reden der Bundestrainer und Abwehrspieler Jonathan Tah bei der Pressekonferenz über die anstehende Begegnung mit dem Europameister von 2004.

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