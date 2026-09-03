Mario Götze schwärmt von "Mentor" Jürgen Klopp

SPORT1 03.09.2026 • 19:26 Uhr Mario Götze berichtet von einem besonderen Wiedersehen mit Jürgen Klopp. Der Profi von Eintracht Frankfurt erinnert an alte Zeiten und verrät, warum der Besuch seines früheren Erfolgscoachs für ihn mehr war als ein gewöhnlicher Termin.

Mario Götze hat von einem emotionalen Wiedersehen mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp berichtet. Der Profi von Eintracht Frankfurt traf seinen ehemaligen Trainer bei dessen Besuch bei der SGE und teilte anschließend persönliche Eindrücke.

„Für mich ist Jürgen nicht nur der Trainer, der mich in die erste Mannschaft berufen hat, der mir meine ersten Einsatzminuten in der Bundesliga ermöglicht hat oder der uns zum Sieg geführt hat“, schrieb Götze über seinen früheren BVB-Coach auf LinkedIn. „Aber ich sehe ihn viel mehr als einen Mentor, der mich in meinen ersten Jahren begleitet hat – nicht nur auf dem Platz, sondern auch persönlich.“

Götze über Klopp: „Stehen in regelmäßigem Kontakt“

Der Weltmeister von 2014 betonte, dass ihn besonders die Art des heutigen Bundestrainers beeindruckt habe. Klopp habe Menschen immer das Gefühl gegeben, wichtig zu sein, und verstanden, wie man eine Mannschaft zusammenschweißt.

„Wir stehen immer noch in regelmäßigem Kontakt, und viele der Lektionen, die er mir beigebracht hat, habe ich bei jedem Verein, für den ich gespielt habe, mitgenommen, denn vieles dreht sich um die menschliche Seite – einer der entscheidenden, aber oft unterschätzten Faktoren für erfolgreiche Mannschaften“, berichtete Götze.

Götze und Klopp arbeiteten zwischen 2009 und 2013 in Dortmund zusammen. In dieser Zeit gewann der BVB unter Klopp zweimal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. Für Götze begann unter dem Coach der Aufstieg zum Nationalspieler und späteren WM-Helden.