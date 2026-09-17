Klopp von Bayern-Juwel Karl begeistert

Diese Klopp-Rede hat es in sich

Lennart Karl gehört zum Aufgebot für die ersten Länderspiele unter Bundetrainer Jürgen Klopp. Der schwärmt bereits vorher vom 18-Jährigen.

Lennart Karl wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Länderspiele gegen die Niederlande und Griechenland nominiert. Damit darf der 18-Jährige weitere wichtige Erfahrungen im Trikot der deutschen Nationalmannschaft sammeln.

Bereits von der ersten Begegnung an war Klopp vom Bayern-Youngster begeistert. Auf der Pressekonferenz in Frankfurt erzählte er, dass er schon beim Hände schütteln gemerkt hat, dass „der Junge bereit [ist]. Der ist ein richtiges Kraftpaket.“

Lennart Karl gehört zum Aufgebot für die kommenden Länderspiele Lennart Karl gehört zum Aufgebot für die kommenden Länderspiele © IMAGO/anke waelischmiller

Vor allem seine Art hatte Klopp sehr imponiert. Er beschreibt das Bayern-Juwel als „sehr selbstbewusst und auf eine sehr angenehme Art frech“.

Klopp lobt Karls „herausragende Saison“

Die kommenden Länderspiele will Klopp nutzen, um den 18-Jährigen und dessen Spielweise besser kennenzulernen. Aber schon jetzt verweist er auf „herausragende“ Auftritte des Bayern-Profis – vor allem in der vergangenen Saison, die mit der Verletzung in der WM-Vorbereitung ein abruptes Ende gefunden hat.

+45 IMAGO/MIS Klopps erster DFB-Kader

Das erste Mal auf dem Platz könnte Karl im Spiel gegen die Niederlande stehen. Am 24. September startet Klopp so richtig in das Abenteuer als Bundestrainer.

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