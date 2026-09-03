Klopp-Debüt: DFB-Elf läuft im neuen Adidas-Abschiedstrikot auf!

SID 03.09.2026 • 11:07 Uhr Der langjährige Ausstatter des Nationalteams und der Verband gehen demnächst getrennte Wege. Für die Nations League wird es aber noch mal ein neues Trikot geben.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp erwartungsgemäß in neuen Shirts auflaufen.

„Es wird ein neues Trikot geben, ein Abschiedstrikot, welches dann zur Nations League herauskommt“, sagte Björn Gulden, Chef von DFB-Ausstatter adidas, im Podcast „Spielmacher“ von 360 Media. Wie der Dress aussehen wird, verriet Gulden noch nicht.

Adidas-Aus: DFB setzt auf Nike

Adidas und der Deutsche Fußball-Bund trennen sich zum Jahresende nach 77 Jahren Partnerschaft. Ab 2027 trägt die Nationalmannschaft die Trikots des US-Ausrüsters Nike.

Die DFB-Auswahl bestreitet am 24. September ihr erstes Länderspiel nach dem neuerlichen WM-Desaster im Rahmen der Nationenliga in Amsterdam gegen die Niederlande. Klopp wird den Kader für seine Premiere sowie die folgenden Duelle mit Griechenland (zweimal) und Serbien am 17. September bekannt geben.

Klopp weckt Euphorie vor Nations League

Gulden erwartet viel von Klopp. „Ich kenne ihn schon lange, ich war ja auch im Aufsichtsrat von Dortmund, als er dort war. Ein überragender Trainer, ein überragender Typ. Dass er jetzt die Verantwortung übernimmt, dafür muss man ihm Respekt zollen. Weil er das sicherlich nicht nötig hat. Und ich bin 100 Prozent sicher, dass die Stimmung jetzt zur Nations League sensationell sein wird. Und da werden wir auch sicherlich mit unterstützen.“