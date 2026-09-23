Klopps Rechtsverteidiger-Casting

Auf der langjährigen Problemposition hat der Bundestrainer sechs Optionen.

Mit der Rückversetzung von Kapitän Joshua Kimmich in die Mittelfeldzentrale öffnet Jürgen Klopp eine der ältesten Baustellen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft neu: Die Position des Rechtsverteidigers. Für den Nations-League-Start hat der Bundestrainer gleich sechs Kandidaten zur Verfügung, der SID stellt sie vor.

Philipp Treu

Treu vor ersehntem DFB-Debüt

„Wir reden in Deutschland, dass wir keine Rechtsverteidiger haben“, sagte Klopp bei seiner Kadernominierung und betonte: „Philipp Treu muss sich fragen: ‚Hä, worüber reden die?’“ Der 25-Jährige marschiere in Freiburg „die Seite rauf und runter“. Treu fand das „eine coole Aussage“, sollte er debütieren dürfen, will er sein „Herz auf dem Platz lassen“. Um allen zu zeigen, „wer der Philipp Treu ist“. Er ist – ein „Spätzünder“ (Treu über Treu), auch wenn er immerhin zweimal für die U19 des DFB spielte. In der Bundesliga debütierte er erst mit 23 (für St. Pauli), beim SC ist er seit 2025 Stammspieler. Und beim DFB? „Ich weiß natürlich“, sagte er, „dass es auch Konkurrenz gibt.“

Klopp adelt Vagnomans Vielseitigkeit

Josha Vagnoman

„Wenn wir ein Buch darüber schreiben würden, was er alles nicht kann, würde es wie bei uns allen einiges zu lesen geben“, sagte Klopp über den 25-Jährigen, „aber wenn wir eines darüber schreiben würden, was er alles kann, gäbe es auch viel Material – und für mich wäre es die bessere Lektüre.“ Darin liest Klopp von Vagnomans 99 Bundesligaspielen für den Hamburger SV und den VfB Stuttgart – und auch schon von zwei Länderspielen. Zudem hat er die Begriffe „Torgefährlichkeit“ und „Kampfgeist“ gefunden. Klingt nach dem typischen Klopp-Rechtsverteidiger.

DEINE MEINUNG

Yann Aurel Bisseck

Bisseck glänzt in Inters Defensive

Der 25-Jährige spielt bei Inter Mailand zentral in einer Dreierkette, kann aber auch rechts verteidigen. Er fiel schon Julian Nagelsmann auf, der ihm im März 2025 zum Debüt verhalf, danach aber (zunächst auch verletzungsbedingt) nicht mehr einlud. „Er ist mehr als nur ein Ersatz“, meinte Italien-Experte Lothar Matthäus, in Mailand spiele Bisseck schlicht „überragend“.

Baku vorerst nur Kader zwei

Ridle Baku

Der Leipziger wurde von Nagelsmann etwas überraschend nicht in den WM-Kader berufen, Klopp kennt den 28-Jährigen nicht zuletzt aus seiner Zeit als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull. Baku debütierte 2020 noch unter Joachim Löw, er bringt es auf acht Länderspiele unter drei Bundestrainern. In seinem bislang letzten, im November 2025 in Leipzig gegen die Slowakei (6:0), gelang ihm sein zweites Tor. Bei Klopps Debüt wird er (noch) nicht auflaufen: Baku gehört zum „Kader 2“ für die zweite Hälfte beim Nations-League-Viererpack.

Waldemar Anton

Anton bleibt DFB-Back-up

Auch der Dortmunder (30) stößt erst nach dem Heimspiel gegen Griechenland am Sonntag zur DFB-Auswahl – und ist eigentlich Innenverteidiger. Beim blamablen WM-Aus gegen Paraguay, als Nagelsmann in seiner Not Kapitän Kimmich ins Zentrum zog, durfte Anton (wie gegen Curacao) rechts hinten ran. Nagelsmann sah den 15-maligen Nationalspieler als „Klebstoff“ für sein Team, in der Startelf haften blieb er bei ihm nie. Auch Klopp sieht ihn wohl als Back-up, Anton darf sich ebenfalls im „zweiten“ Aufgebot beweisen.

Rosenfelder schwärmt von Klopps Fußball

Max Rosenfelder

Einer von vier Freiburger Neulingen unter Klopp und laut Bundestrainer neben dem Stuttgarter Finn Jeltsch ein „herausragender Vertreter der nächsten Generation von Innenverteidigern“. Der 23-Jährige spielte beim SC aber auch schon häufiger rechts, vor allem aber outete er sich als „Fan“ von Klopps FC Liverpool. Das hohe Pressing, die Energie und Power – da habe er immer „gerne“ zugeschaut, berichtete Rosenfelder, „und ich sehe mich selber auch in dem Fußball wieder“.

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