Zwei Spiele, ein Unentschieden und eine Niederlage - und plötzlich geht es für das DFB-Team um deutlich mehr als einen missglückten Start in die neue Klopp-Ära.

Nach dem 1:1 gegen die Niederlande und der 0:1-Niederlage gegen Griechenland steht Deutschland in seiner Nations-League-Gruppe nur auf Rang drei. Spitzenreiter Griechenland hat bereits sechs Punkte gesammelt, die Niederlande haben vier Zähler auf dem Konto.

Damit wird das Weiterkommen in der Nations League zu einer anspruchsvollen Herausforderung. Im schlimmsten Fall droht der deutschen Nationalmannschaft der Abstieg aus Liga A – und der könnte sogar Auswirkungen auf die Ausgangslage für die Europameisterschaft 2028 haben. Schon das Verpassen der ersten beiden Gruppenplätze wäre mit Nachteilen verbunden.

Der missglückte Start unter Klopp könnte schwerwiegende Folgen haben Der missglückte Start unter Klopp könnte schwerwiegende Folgen haben © IMAGO/STEINSIEK.CH

Nations League: So verhindert Deutschland den Abstieg

Die beiden besten Teams der Gruppe ziehen ins Viertelfinale der Nations League ein. Für Deutschland wäre das gleich doppelt wertvoll: Neben der Chance auf den Titel würden die Viertelfinalisten automatisch in den ersten Lostopf für die EM-Qualifikation 2028 rutschen. Außerdem werden sie in Vierergruppen gelost und müssen dadurch weniger Qualifikationsspiele absolvieren.

Umso wichtiger wird für die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp der Sprung auf einen der ersten beiden Plätze.

Sollte Deutschland die Gruppenphase auf Rang drei beenden, käme es auf den Vergleich mit den übrigen Gruppendritten der Liga A an. Gehört das DFB-Team zu den beiden besten Dritten, wäre der Klassenerhalt in der Nations League gesichert. Als einer der beiden schwächsten Gruppendritten müsste Deutschland hingegen im März in die Relegation gegen einen Gruppenzweiten der Liga B.

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Selbst als Gruppenletzter wäre der direkte Abstieg nicht zwangsläufig besiegelt. Die beiden besten Gruppenvierten erhalten ebenfalls noch die Chance, den Klassenerhalt über die Relegation zu schaffen. Nur die beiden schwächsten Letzten steigen direkt in Liga B ab.

Im Abstiegsfall würde Deutschland die nächste Nations-League-Ausgabe nur noch in Liga B bestreiten und dort auf schwächer eingestufte Gegner treffen.

Diese Nachteile drohen für die EM

Noch gravierender: Nur die zwölf bestplatzierten Nationen aus Liga A landen im ersten Los-Topf der Qualifikation zur EM 2028. Bei einem Abstieg wäre Deutschland dort sicher nicht vertreten – und könnte dadurch bereits in der Qualifikation auf stärkere Gegner treffen.

Sollte Deutschland in der regulären EM-Qualifikation scheitern, kann die Nations League einen Weg in die Playoffs eröffnen. Ein garantiertes Anrecht darauf haben allerdings grundsätzlich nur die Gruppensieger der Nations League, sofern sie sich nicht bereits auf anderem Wege qualifiziert haben und entsprechende Plätze verfügbar sind.

Ein gutes Abschneiden im oftmals belächelten Wettbewerb der Nations League kann für das DFB-Team damit gleich an mehreren Stellen entscheidend werden.

Umso bemerkenswerter waren Klopps Worte nach der Niederlage gegen Griechenland. Auf die Bedeutung der bisherigen Ergebnisse angesprochen, zeigte sich der Bundestrainer gelassen: „Ich bin komplett frei davon. Solange du die richtigen Schlüsse daraus ziehst, ist das am Ende auch nur eine Information wie ein Sieg.“

Gegen Serbien wächst der Druck

Viel Spielraum für weitere Rückschläge bleibt seinem Team dennoch nicht. Am Donnerstag empfängt Deutschland das noch punktlose Serbien in München. Zum Abschluss der aktuellen Abstellungsperiode folgt am Sonntag das Auswärtsspiel in Griechenland.

Die beiden Partien könnten bereits entscheidend dafür sein, ob Deutschland noch realistische Chancen auf das Viertelfinale besitzt oder sich plötzlich mit Abstiegsszenarien beschäftigen muss.

Im November fällt schließlich die Entscheidung in der Gruppe. Am 13. November gastiert Deutschland in Serbien, drei Tage später steigt in Berlin das abschließende Duell mit den Niederlanden.

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