Nach der Niederlage gegen Griechenland sind in Augsburg vereinzelt Pfiffe der Fans zu hören. Auch Jürgen Klopp hat die Unmutsbekundungen wahrgenommen. Auf der Pressekonferenz erklärt er auch seine Reaktion nach dem Abpfiff.

In den Jubel der griechischen Fans nach dem 1:0-Sieg ihrer Nationalmannschaft gegen Deutschland mischten sich unmittelbar nach dem Abpfiff auch vereinzelte Pfiffe des Augsburger Publikums. Diese sind auch Jürgen Klopp nicht entgangen.

„Es waren auch ein paar Pfiffe dabei, vielleicht hat jemand laut ausgeatmet oder hatte Asthma. Das ist in Ordnung, aber nicht nötig. Wir können das gerne machen, ich stelle mich alleine hin und sie können mich auspfeifen. Das ist kein Problem“, sagte Klopp auf der Pressekonferenz.

Jürgen Klopp ging nach dem Spiel applaudierend zu den Fans Jürgen Klopp ging nach dem Spiel applaudierend zu den Fans © IMAGO/kolbert-press

Jürgen Klopp erklärt seinen Applaus nach Schlusspfiff

Zugleich bat der neue Bundestrainer bei dem ausgerufenen Neustart um Geduld und verteidigte seine Nominierungen. „Wer die Art Fußball spielen will, den wir spielen wollen, für den wird immer die Tür auf sein. Aber dass Jürgen Klopp nicht mit Handauflegen alle Probleme löst – ich wusste das vorher. Falls jemand es nicht wusste, weiß er es jetzt.“

Während sich seine Spieler nach dem Schlusspfiff niedergeschlagen vor der Fankurve versammelten, stand auch Klopp bei der Mannschaft und applaudierte.

„Die Mannschaft stand ein bisschen bedröppelt da, dafür gab es keinen Grund. Wir haben alles versucht, da ist es nicht so, dass sie sich zig Minuten entschuldigen muss“, erklärte Klopp seine Reaktion.

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