Kurioser Flitzer-Moment stört Klopp-Debüt

Beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp sorgt ein junger Flitzer in der Schlussphase für eine Störung.

Eine kuriose Szene hat beim Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden (1:1) in der Schlussphase für eine Unterbrechung gesorgt. In der 82. Minute stürmte ein junger Flitzer in der Johan-Cruyff-Arena beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp auf den Rasen und sorgte für Aufsehen.

Der junge Fan entkam zunächst einem Ordner, ließ ihn mit einem schnellen Haken ins Leere laufen und setzte seinen Sprint über das Spielfeld fort. Die Zuschauer quittierten den überraschenden Lauf mit hörbarer Begeisterung.

Eun junger Flitzer grätschte fast Tijjani Reijnders um Ein junger Flitzer grätschte fast Tijjani Reijnders um © IMAGO/Jan Huebner

Junger Flitzer grätscht fast Niederlande-Star um

Ganz reibungslos verlief der Ausflug für den Flitzer allerdings nicht. Während seines Sprints verlor er auf dem nassen Rasen den Halt und rutschte in Niederlande-Star Tijjani Reijnders hinein. Doch der Profi von Al-Qadsiah konnte einen Sturz vermeiden und blieb auf den Beinen. Der Junge hielt alles mit seinem Handy fest.

Anstatt sofort weiterzulaufen, nutzte der Junge die Gelegenheit für ein schnelles Erinnerungsfoto mit Reijnders. Dann machte sich der kleine Fan schnell auf den Rückweg und schaffte es fast auf die Tribüne. Erst an der Bande fingen ihn die Sicherheitskräfte ein und beendeten den unerlaubten Platzbesuch.

Damit lieferte der Flitzer einen der ungewöhnlichsten Momente eines ansonsten intensiv geführten Duells zwischen Deutschland und der Elftal. Besonders die Szene, in der er seinem Verfolger entwischte, blieb vielen Zuschauern in Erinnerung.

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