Klopp verzichtet auf Ex-Nummer-eins

Kurz vor der WM wurde Oliver Baumann zur Nummer zwei degradiert - nun setzt auch der neue Bundestrainer nicht auf ihn.

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp wird bei seiner ersten Kader-Nominierung am Donnerstag auf Torhüter Oliver Baumann verzichten. SPORT1 kann entsprechende Berichte von Bild und kicker bestätigen.

Baumann war von Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann lange im Glauben gelassen worden, die Nummer eins bei der WM im Sommer zu sein. Dann holte Nagelsmann für das Turnier doch Manuel Neuer zurück, der inzwischen zurückgetreten ist. Baumann hat insgesamt 13 Länderspiele absolviert.

Kampf um Deutschlands Torwart-Nummer eins

Die Nummer eins im deutschen Tor soll Marc-André ter Stegen sein, der aktuell bei Ajax Amsterdam spielt. Jonas Urbig (Bayern München), Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) und Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) gelten als weitere Kandidaten.

Klopp gibt seinen Kader am Donnerstag um 10.00 Uhr auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main bekannt. Sein Debüt wird das Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in Amsterdam am 24. September. Es folgen Spiele gegen Griechenland (27. September) und Serbien (1. Oktober) sowie das Rückspiel in Griechenland (4. Oktober).

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