Cody Gakpo "vermasselt" Jürgen Klopp beim 1:1 das Traumdebüt. Für die internationale Presse hätte die Niederlande den Sieg durchaus verdient gehabt. In Frankreich schreibt man von einem "Boxkampf".

Jürgen Klopp erlebt ein turbulentes Debüt als Bundestrainer: Die deutsche Nationalmannschaft und die Niederlande trennen sich zum Nations-League-Auftakt 1:1 (1:0). Dabei geht es ordentlich zur Sache.

Pressestimmen: Oranje besser als Deutschland

Die internationale Presse sieht die Niederlande in einem „Boxkampf“ in Amsterdam als das bessere Team, Klopp fällt mit seiner Leidenschaft an der Seitenlinie auf. Die internationalen Pressestimmen im Überblick:

The Guardian: Gakpo verhindert Klopps perfekten Start. Jürgen Klopp hatte vorausgesagt, dass sein Debüt als deutscher Nationaltrainer turbulent werden könnte – eine Eigenschaft, die er in Kauf nehmen würde, solange seine Mannschaft schwungvoll auftritt. Beides bekam er in einem seltsamen, zerfahrenen und zeitweise beunruhigend hin und her springenden Spiel, das mit einem dramatischen Ausgleichstreffer der Niederlande und wachsenden Verletzungssorgen endete.

Klopp-Show spaltet internationale Presse

The Telegraph: Was hatte er doch gleich an jenem Tag im Januar 2024 gesagt, als er von schwindenden Kräften sprach? Man kann wohl sagen, dass seine Batterien wieder aufgeladen sind. Klopp inszenierte sich als Ein-Mann-Theater, als er seinen Versuch begann, Deutschland wieder zu einer gefürchteten Fußballnation zu machen: eine leidenschaftliche, jubelnde, mit den Armen fuchtelnde und fordernde Figur in Amsterdam.

L’Équipe: Es war ein unterhaltsames Spiel, das stark an einen Boxkampf erinnerte, mit zwei Gegnern, die sich Schlag um Schlag bekämpften – jeder hatte seine Runde, jeder hatte seinen Moment der Schwäche, manchmal standen sie sogar in den Seilen. Wäre die Partie nach Punkten entschieden worden, hätten die Niederlande gewonnen.

Klopp-Frust in internationalen Schlagzeilen

Le Figaro: Die Niederlande frustrieren Jürgen Klopps Deutschland.

Corriere dello Sport: Die neue Ära beider Nationalmannschaften beginnt mit jeweils einem Punkt.

Später Oranje-Ausgleich rettet Xavi

AD: Lange Zeit schien eine Niederlage für den neuen Nationaltrainer Xavi Hernández unvermeidlich, doch in der Nachspielzeit erzielte Cody Gakpo den hochverdienten Ausgleich gegen Deutschland. Eine energiegeladene Oranje bekam damit das, was sie verdient hatte.

De Telegraaf: Die Ära Xavi bei Oranje hat mit einem hochverdienten Unentschieden gegen Deutschland begonnen.

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Kronen-Zeitung: Remis! Niederländer vermasseln Klopps DFB-Party.

Klopp-Debüt endet glücklich

Blick: Die Ära Heilsbringer ist eingeläutet mit einem glücklichen Remis in einem vogelwilden Derby. Jürgen Klopp steht erstmals an der Seitenlinie von Deutschland. Und sieht, wie seine Mannschaft viel Dusel hat – und in der Schlussphase noch den Sieg aus der Hand gibt.

AS: Klopp überlebt Xavi. Unentschieden zwischen den Niederlanden und Deutschland in einem Spiel, in dem die von Xavi trainierte Mannschaft mehr verdient hätte, ter Stegen jedoch erst in der Nachspielzeit überwinden konnte.

Gakpo rettet Xavi in Nachspielzeit

Marca: Gakpo überwindet in der 92. Minute die Abwehr von Ter Stegen und versüßt Xavis Debüt gegen Klopp.

Sport: Bei Xavi Hernández’ Debüt als Nationaltrainer der Niederlande fehlte nur der Sieg. Die Gastgeber dominierten die Partie, zeigten vor heimischem Publikum eine hervorragende Leistung und setzten sich gegen die Paraden von Ter Stegen, den VAR und ein umstrittenes Tor von Nmecha durch, um in der Nachspielzeit durch ein Tor von Gakpo einen Punkt zu holen.

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