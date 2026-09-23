Schweigeminute beim Deutschland-Debüt von Jürgen Klopp

Am 15. September starb Bartina Koeman, die Frau des ehemaligen niederländischen Nationaltrainers Ronald Koeman. Anlässlich ihres Todes wird es beim Nations-League-Spiel gegen Deutschland eine Schweigeminute geben.

Beim Debüt von Jürgen Klopp als DFB-Trainer gegen die Niederlande (Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) wird es eine Schweigeminute anlässlich des Todes von Bartina Koeman geben.

Die Frau von Xavis Vorgänger Ronald Koeman war am 15. September nach langer Krankheit verstorben. Am Mittwochnachmittag findet die Beerdigung statt.

„Das war schwer. Es ging alles so schnell. Es ist natürlich traurig für die Familie. Bartina war eine großartige Frau, eine Kämpferin. Ich bin überzeugt, dass es eine wunderschöne Beerdigung werden wird“, sagte Abwehr-Star Virgil van Dijk auf der offiziellen Pressekonferenz im Vorfeld des Nations-League-Spiels.

Darum gibt es beim Deutschland-Spiel eine Schweigeminute

Dort sprach auch der neue Bondscoach Xavi der Familie sein Beileid aus: „Wir zeigen unseren Respekt, indem wir den Zeitplan heute aufgrund dieser Situation ändern. Ich habe ihm bereits persönlich geschrieben, da ich ein gutes Verhältnis zu Ronald habe. Mein Beileid und alles Gute für Ronalds Familie.“

Nach dem Sechzehntelfinal-Aus bei der WM gab Koeman im Sommer seinen Rückzug bekannt. „Fußball war mein Leben, aber Gesundheit ist unbezahlbar. Wenn ein Mensch, den man von ganzem Herzen liebt, einen schweren Kampf führt, verändert das die eigene Perspektive“, begründete er damals seine Entscheidung.

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Mit Sport-Informationsdienst (SID)