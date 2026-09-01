Ter Stegen plaudert mit Klopp: Wer wird Neuer-Erbe im DFB-Tor?

SID 01.09.2026 • 18:59 Uhr Für den Torhüter von Ajax Amsterdam steht nun die Gesundheit an erster Stelle.

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hatte mit Bundestrainer Jürgen Klopp einen ersten Austausch. „Es war ein wirklich tolles Gespräch. Für mich persönlich ist es so, dass ich versuchen muss, jetzt einfach gesund zu bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste“, sagte der 34-Jährige bei RTL/Sky.

Torwartfrage: Ter Stegen vor Comeback

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer ist die Torwartfrage in der deutschen Nationalmannschaft noch offen. Der 44-malige Nationalspieler ter Stegen hatte die WM wegen einer Verletzung verpasst. Am 17. September nominiert Klopp seinen ersten DFB-Kader.