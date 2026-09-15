Bankplatz für ter Stegen

Ajax-Trainer Michel setzt Marc-André ter Stegen auf die Bank. Beim Ligaspiel gegen Willem II Tilburg steht der deutsche Torwart nicht in der Startelf. Thilo Kehrer und Julian Brandt dürfen von Beginn an ran.

Marc-André ter Stegen von Ajax Amsterdam saß im Ligaspiel gegen Willem II Tilburg (Endstand: 5:1) die gesamte Spieldauer auf der Bank.

Der deutsche Torwart, der die letzten sechs Spiele über die volle Distanz ging, wurde am Dienstag von Ersatzkeeper Maarten Paes ersetzt.

Marc-André ter Stegen sitzt nur auf der Bank Marc-André ter Stegen sitzt nur auf der Bank © IMAGO/MB Media Solutions

Ter Stegen bekommt eine Pause

Ausschlaggebend könnte gewesen sein, dass Ajax sein letztes Spiel erst vor drei Tagen absolvierte. Das Team von Michel landete einen 5:1-Auswärtssieg bei Fortuna Sittard.

Insgesamt nahm der spanische Coach sogar sechs Änderungen in seiner Startelf vor. Keine Pause gab es allerdings für das deutsche Duo um Thilo Kehrer und Julian Brandt: Beide durften von Beginn an ran.

DFB-Team: Klopp holt ter Stegen zurück

Für ter Stegen könnte die Pause genau zur rechten Zeit gekommen sein. Denn laut Informationen der Sport Bild hat sich Bundestrainer Jürgen Klopp auf ter Stegen als Nummer eins festgelegt – sofern er richtig fit ist.

„Marc erholt sich gerade von einer schweren Verletzung“, sagte Michel vor Anpfiff bei ESPN: „Nun steht eine Länderspielpause bevor. Wir halten dies für einen guten Zeitpunkt, damit Maarten Paes das Spiel bestreiten kann und Marc sich gut erholen kann – sowohl für den Samstag als auch für die Länderspielpause.“

Er halte daher „den jetzigen Zeitpunkt für günstig“, Ersatzmann Paes spielen zu lassen, damit sich ter Stegen „für das Spiel am Samstag sowie die anschließende Länderspielpause richtig erholen kann“, erläuterte Michel. Weiter sagte er: „Sollte ter Stegen zur Nationalmannschaft reisen – was wahrscheinlich ist –, haben wir danach Zeit, weiter an seiner Genesung zu arbeiten.“

DEINE MEINUNG

Ter Stegen soll zu den ersten Spielern gehört haben, mit denen Klopp nach seiner Amtsübernahme Kontakt aufgenommen hat.

Nun winkt dem 34-Jährigen bereits am 24. September ein Einsatz, wenn die DFB-Elf in den Niederlanden gastiert. Für den Routinier wird das Nations-League-Duell gegen Oranje ohnehin ein besonderes Match, zumal es in der Johan Cruyff Arena steigen wird, der Heimspielstätte seines Klubs.