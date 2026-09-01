Urbig als deutsche Nummer eins? "Das wird sicher nicht reichen"

Philipp Heinemann 01.09.2026 • 21:18 Uhr Wer soll das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten? Thomas Helmer lobt Alexander Nübel - und äußert Zweifel an der vielfach geäußerten Idee mit Jonas Urbig.

Wer wird die deutsche Nummer eins im Tor unter Bundestrainer Jürgen Klopp? Nach dem endgültigen Rücktritt von Manuel Neuer gibt es bisher keinen klaren Nachfolger.

„Ich glaube, das ist wirklich die große Frage“, sagte der einstige Nationalspieler Thomas Helmer im neuen TV-Format „45 – Die Fußball-Halbzeit auf SPORT1„. Der Europameister von 1996 nannte zwei Optionen, mit einer klaren Tendenz.

„Wenn man das im Moment sieht: Nübel, der in Istanbul sensationell spielt und einfach Spielpraxis hat, ist sicherlich ein Kandidat“, argumentierte Helmer. Tatsächlich präsentierte sich der ehemalige Torhüter des FC Bayern und des VfB Stuttgart seit seinem Wechsel zu Besiktas in Topform. In sechs von neun Partien blieb Alexander Nübel ohne Gegentreffer.

Darum ist Helmer von der Urbig-Idee nicht überzeugt

Nicht wenige Experten sehen derweil Jonas Urbig als mögliche Wahl für das deutsche Tor. Helmer hat jedoch seine Zweifel: „Da ist die Frage, wie viel Spielzeit er wirklich bekommt unter Vincent Kompany. Jetzt mal nur ein Pokalspiel gegen Osnabrück – und das meine ich gar nicht despektierlich – wird sicher nicht reichen.“

Urbig ist beim FC Bayern weiterhin Backup von Neuer, der noch mindestens bis zum Ende der Saison zwischen den Pfosten stehen wird. Er soll über die Saison hinweg immer wieder Einsätze bekommen – beginnend mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den VfL Osnabrück (Mittwoch ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Helmers Urteil: „Auf der Torwartposition brauchst du jemanden, der permanent spielt.“