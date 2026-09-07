Völler schwärmt: Klopp entfacht Aufbruch vor DFB-Debüt

SID 07.09.2026 • 10:22 Uhr Der DFB-Sportdirektor hat hohe Erwartungen an den neuen Bundestrainer.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler spürt schon vor dem Länderspieldebüt des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp eine gewisse Aufbruchstimmung rund um die deutsche Nationalmannschaft. „Aber das war auch zu erwarten. Das ist ja immer so, wenn ein neuer Trainer kommt, auch bei Julian Nagelsmann gab es eine große Euphorie“, sagte Völler am Rande des Wochenendes des Amateurfußballs auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main bei Sport1.

Völler lobt Klopp-Effekt

Zugleich betonte der Weltmeister von 1990, dass die Situation bei Klopp noch einmal eine andere sei: „Bei seiner enormen Trainervergangenheit und seiner Art, Menschen mitzunehmen, merkt man jetzt schon, dass er etwas entfachen kann.“

Besonders beeindruckt zeigte sich Völler von Klopps Engagement in den ersten Wochen seiner am 15. August gestarteten Amtszeit. „Man merkt, dass er brennt. Dass er es nicht abwarten kann, dass es endlich losgeht“, meinte er. Dass Klopp bereits mehrere Bundesligaspiele und Klubs vor Ort besucht hat, sei „richtig so“.