XXL-Kader? Klopp will schnell viele Spieler sehen

Jürgen Klopp will sich zügig ein umfassendes Bild seiner Kandidaten machen. Dafür wird er wohl einen großen Kader nominieren.

Jürgen Klopp denkt groß. Der neue Bundestrainer könnte bei seiner ersten Nominierung für die Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag in Frankfurt/Main auf einen XXL-Kader setzen. SID-Informationen zufolge will Klopp sich von möglichst vielen Kandidaten schnell ein Bild machen – das Problem allerdings: Er darf für jedes der vier anstehenden Nations-League-Duelle in der ungewöhnlich langen Abstellungsperiode nur 20 Feldspieler und drei Torhüter nominieren.

Klopp erwägt A- und B-Kader

In den UEFA-Regularien heißt es dazu: „Jeder Verband muss der UEFA-Administration für jedes Spiel der Ligaphase eine Liste mit 23 Spielern sowie für die Endphase eine Liste mit 26 Spielern einreichen. Drei der aufgeführten Spieler auf jeder Liste müssen Torhüter sein.“

Dass Klopp über die 23 hinausgehen wird, gilt als sicher, er müsste somit jeweils einige Spieler aus dem Kader streichen. Sky berichtet sogar von einem „Gedankenspiel“ mit einem A- und B-Kader und einem Wechsel nach den ersten beiden Spielen in Amsterdam gegen die Niederlande (24. September) und in Augsburg gegen Griechenland (27. September). Es folgen das Heimspiel gegen Serbien in München (1. Oktober) und die Reise ins griechische Thessaloniki (4. Oktober).

Rangnick und Tuchel setzen auf XXL-Kader

Andere Nationen planen anscheinend Ähnliches: Ralf Rangnick, deutscher Nationaltrainer Österreichs, nominierte am Montag 27 Spieler – und 16 weitere auf Abruf. Auch Thomas Tuchel hat auf das XXL-Modell bereits gesetzt, er berief in England im März vor einem doppelten WM-Test gar 35 Spieler, darunter fünf Torhüter. Elf reisten erst zum zweiten Spiel an.

Klopp hatte von 57 Feldspielern mit DFB-Potenzial gesprochen. Zudem sei jeder Profi mit deutschem Pass aufgefordert, sich ins Blickfeld zu bringen.

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