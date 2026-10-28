Der Bundestrainer plant in Serbien und gegen die Niederlande mit einem deutlich reduzierten Aufgebot.

Bundestrainer Jürgen Klopp wird seinen Kader für die Nations-League-Spiele in Serbien und gegen die Niederlande am 5. November bekannt geben. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit.

Nachdem Klopp zu seinem Einstand insgesamt 44 Spieler nominiert hatte, wird das Aufgebot diesmal deutlich kleiner ausfallen. „Wir werden nicht zwei verschiedene Spiele mit zwei verschiedenen Mannschaften machen“, hatte der Bundestrainer bereits angekündigt.

Klopps Deutschland in der Nations League unter Druck

Das DFB-Team um Kapitän Joshua Kimmich trifft sich am 9. November zur Vorbereitung in Herzogenaurach. Am 13. November findet die Partie in Belgrad gegen Serbien statt. Das Spiel der Nations League wird nach einer UEFA-Strafe ohne Zuschauer stattfinden. Am 16. November kommt es in Berlin zum Duell mit den Niederlanden.

Deutschland hat nach vier Spielen fünf Punkte auf dem Konto und liegt in der Gruppe A2 hinter Oranje (8) und Griechenland (8) auf Rang drei. Die DFB-Auswahl steht deshalb unter Druck, denn nur die ersten beiden Mannschaften erreichen das Viertelfinale.

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