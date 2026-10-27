Der künftige Sport-Geschäftsführer des DFB wird am 7. November in Frankfurt/Main ausgezeichnet.

Der frühere Fußball-Weltmeister Per Mertesacker wird beim 44. Deutschen SportpresseBall mit dem PEGASOS-Preis in der Kategorie „Sportler mit Herz“ ausgezeichnet. „In einer Zeit, in der Egoismus und Erfolg um jeden Preis zu dominieren scheinen, steht Per Mertesacker dafür ein, dass Menschlichkeit und soziales Engagement ein starkes Gegengewicht bilden, denn seine Stiftung eröffnet über den Fußball Zugang zu Bildung, Integration und persönlicher Entwicklung“, hieß es in der Begründung.

Mertesacker-Stiftung fördert Bildung und Sport

Die vor 20 Jahren gegründete Per Mertesacker Stiftung eröffnet jungen Menschen unter dem Motto „Erst Deutsch, dann Dribbeln“ neue Perspektiven und verbindet seit 2006 sportliche Förderung mit Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe. Die Stiftung unterstützt aktuell mehr als 150 sozial benachteiligte Kinder an mehreren Standorten in der Region Hannover.

Der langjährige ZDF-Experte erhält den Preis am 7. November im Rahmen des SportpresseBalls in Frankfurt/Main. Ab Januar wird Mertesacker als Nachfolger von Andreas Rettig Geschäftsführer Sport beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

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